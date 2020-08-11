İmam hatipliler bile imam hatipleri istemedi

2020 LGS Analiz Raporu’na göre; merkezi yerleştirme için 571 bin 704 öğrenci tercih yaptı. Onların 212 bin 485’i tercihleri doğrultusunda sınavla öğrenci alan okullara yerleştirildi. Sınavla öğrenci alan okullara tercih oranı 2019’da yüzde 42.68 iken, 2020’de yüzde 38,84’e düştü.

Ortaokuldan liseye geçiş sürecinde okul türleri arasındaki geçiş oranı, öğrencilerin lise tercih eğilimlerini de ortaya çıkarır. Merkezi sistem yerleştirme sonuçlarına göre öğrenciler hangi okullara gittiğini incelediğimizde imam hatip ortaokulu çıkışlı öğrencilerin yüzde 50,6’sı Anadolu İmam Hatip lisesine giderken, geri kalanının fen lisesi, sosyal bilimler ve meslek liselerine gittiği ortaya çıktı.

İHL’lere gitmeme eğiliminde bu okulların üniversite sınavında lisans kazanma oranının geçtiğimiz yıl yüzde 14’lere kadar gerilemesinin de etkili olduğu düşünülüyor.

100 ÖĞRENCİDEN 67’Sİ İHL İSTEMİYOR

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan raporu şöyle yorumladı;

*Merkezi sınavla öğrenci alan okullardaki kontenjan artışı Fen Liselerinde yüzde 35 iken İHL’lerde yüzde 45’e çıkarıldı. Öğrenciler yine de ilk sırada Fen ve Anadolu Liselerini seçti.

*LGS’ye giren öğrencilerin yüzde 67’si İHL dışındaki liseleri tercih ederken, imam hatip ortaokulu mezunlarının bile yarısı İHL’yi seçmedi. 2020 LGS Sonuçları 4+4+4 eğitim sisteminin, okullaşma politikasının iflas ettiğinin kanıtıdır.

YÜZDE 85’İ LGS’YLE YERLEŞEMEDİ

*Merkezi sınavla öğrenci alan okullar için yapılan tercih oranı yüzde 42,6′ dan, yüzde 38,84’e düştü. Bunda salgında sınav yapılma ısrarı da etkili oldu. Her çocuğun akademik başarısı olumsuz etkilendi.

*Merkezi sınavla öğrenci alan okullara öğrencilerin yalnızca 212 bin 485’i yani yüzde 15’i yerleşirken, 8. sınıftaki öğrencilerin yüzde 85’i merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleşemedi.

*Öğrencilerin istediği okulda okuma ve laik, bilimsel eğitim alma hakkı elinden alınıp, zorunlu imam hatipleşme politikası uygulanıyor.

212 BİN ÖĞRENCİ KAYIP

*Ayırt ediciliği en yüksek alt test olan yabancı dil testinde soruları doğru cevaplama oranının yüzde 3,53’te kalması kamu okulları ile özel okullar arasında oluşan uçurumun, eğitimdeki eşitsizliğin bir kez daha vücut bulmuş hali oldu.

*2012’de 1. sınıfa başlayan öğrenci sayısı 1 milyon 884 bin 243 olmasına rağmen 8. sınıfta kayıtlı görünen öğrenci sayısının 1 milyon 671 bin 337 olması 212 bin öğrencinin örgün eğitim dışına çıkarıldığını ortaya çıkardı.

2020 LGS’DE SINAVLA YERLEŞENLERİN DAĞILIMI

*Sınavla yerleşen öğrencilerin yüzde 67’si 142 bin 682’si normal ortaokul çıkışlı.

*37 bin 243’ü yani yüzde 17,53’ü imam hatip ortaokulu kökenli öğrenci.

*30 bin 619’u yani yüzde 14.41’i özel okul kökenli öğrenci

*Bin 941’i yani 0.9’u ise yatılı bölge okulu çıkışlı

Toplam: 212 bin 4854 öğrenci 2020 LGS’ de sınavla yerleştirildi.

İMAM HATİP ORTAOKULLARININ YARISI HANGİ LİSEYE YERLEŞTİ?

*İmam hatip ortaokulu çıkışlı toplam 37 bin 243 öğrenci liseye yerleştirildi.

*Bu öğrencilerden 5 bin 183’ü yani yüzde 7.2’si Anadolu lisesi’ne gitti.

*3 bin 993’ü yani yani yüzde 8,56’sı Fen Lisesine yerleşti.

*21 bin 271’i yani yüzde 50,6’sı Anadolu İmam Hatip lisesi’ne gitti.

*5 bin 678’i yani yüzde 14.55’i mesleki ve teknik anadolu lisesine yerleşti

*İHO’lardan çıkan öğrencilerin 118’i yani yüzde 8.7’si Sosyal bilimler Lisesi’ye yerleşti.

KİMLER FEN LİSESİNE GİTTİ?

Fen Liselerine yerleştirilen öğrencilerin 32 bin 279’u yani yüzde 69’u normal ortaokul mezunu iken, 9 bin 892’si yani yüzde 21’i özel okul ve 511’i yani yüzde 1,2’si yatılı bölge okulu kökenli öğrencilerden oluştu. Fen lisesi kazanan imam hatip ortaokulu öğrenci sayısı 3 bin 993 ve oranı da yüzde 8.5 oldu.

İlk tercihinde Fen Lisesini tercih eden öğrencilerin oranı yüzde 46,7

Fen Lisesinden sonra en fazla tercih edilen okul türü Anadolu Lisesi

Öğrencilerin 2. ve 10. tercihleri arasındaki tercihleri Anadolu ve Fen Lisesi‘nde yoğunlaştı.

Öğrencilerin yüzde 6,7’si tek tercih yaparken, yüzde 48’i en fazla 4 tercih yaptı.

Öğrencilerin yüzde 11,8’i 10 tercih hakkının tümünü kullanmış.