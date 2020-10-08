Ortaokul ve lise öğrencileri ne zaman okula gidecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk lisede okuyan 12’nci sınıfların, 12 Ekim Pazartesi gününden itibaren haftada iki gün olmak üzere okula gidebileceğini açıkladı. Bu hafta itibariyle de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi yüz yüze uygulama eğitimlerine başlamıştı.

HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasından satır başları şöyle:

– Okullarımızda yüz yüze eğitime aşamalı olarak geçiyoruz. İkinci aşamaya geçmeye hazırız. 2-3-4-8 ve 12. sınıflarımız da yüz yüze eğitime başlayacak.

– 12 Ekim'de yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacaklar. Çocuklarımızın okulda kalış süresi kısaltılacak.

12 Ekim'den itibaren liseler sadece 12. sınıflar için açılacak. MEB tarafından 9. 10. ve 11. sınıfların okula gideceği tarih hakkında henüz bir açıklama yapılmadı, kararın vaka sayılarının seyrine göre alınmasın bekleniyor.

DEVAMSIZLIK ÖNEM TAŞIMAYACAK

– Teknik ayrıntıları bu hafta içerisinde sizlerle paylaşacağız. Daha önce veli rızası önemli demiştik. Yine istemeyen velilerimiz çocuklarını okula göndermeyecek. Okullarda yoklama alınmayacak. Devamsızlık sorun olmayacak. Velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitime devam edecek.

– Köy okullarında da yüz yüze eğitim başlıyor. İlk ve orta okul kademeleri açılıyor. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun görüşlerine göre bazı okulların açılmaması ve kapatılması söz konusu olacak.