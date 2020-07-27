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Üniversite eşit ağırlık bölümleri 2020! 2 ve 4 yıllık eşit ağırlık programları…

Binlerce lise mezunu öğrencinin heyecanla beklediği YKS sonuçları bugün belli oldu. Puanlarını öğrenenler üniversite bölümlerini araştırmaya başladı. 2 ve 4 yıllık üniversitelerin Eşit Ağırlık (EA) puan türüyle öğrenci alacak bölümleri kılavuzda yayınlandı. İşte 2020 lisans ve önlisans eşit ağırlık bölümleri...

22:42 -
Haberler Eğitim
Üniversite eşit ağırlık bölümleri 2020! 2 ve 4 yıllık eşit ağırlık programları…

ÖSYM tarafından gün içerisinde açıklanan YKS sonuçları ardından öğrenciler üniversite tercihleri için bölümleri araştırmaya başladı. YKS puanlarına göre 6-14 Ağustos tarihlerinde tercihte bulunacak öğrenciler Eşit Ağırlık (EA) bölümlerini inceliyor. ÖSYM’nin yayınladığı yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunda da eşit ağırlık puanlarına göre bölümler açıklandı. İşte 2020 eşit ağırlık programları…

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite sınavı sonuçlarını öğrenen binlerce öğrenci, tercih dönemi için bölümleri araştırmaya şimdiden başladı. ÖSYM'nin yayınladığı kılavuza göre, 2020 YKS tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılabilecek.

2020 YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

4 YILLIK EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ 2020

4 Yıllık Üniversite Bölümlerin Başarı Sıralamaları Taban PuanlarıÖğretim
Süresi		Puan
Türü
Aile ve Tüketici Bilimleri4EA
Aktüerya ve Risk Yönetimi4EA
Antrenörlük Eğitimi4EA
Antropoloji4EA
Arkeoloji4EA
Avrupa Birliği İlişkileri4EA
Bankacılık4EA
Bankacılık ve Finans4EA
Bankacılık ve Sigortacılık4EA
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği4EA
Bilgi ve Belge Yönetimi4EA
Bilim Tarihi4EA
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri4EA
Çocuk Gelişimi4EA
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi4EA
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi4EA
Ekonometri4EA
Ekonomi4EA
Ekonomi ve Finans4EA
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi4EA
Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi4EA
Enerji Yönetimi4EA
Felsefe4EA
Felsefe Grubu Öğretmenliği4EA
Finans ve Bankacılık4EA
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi4EA
Girişimcilik4EA
Grafik Tasarım4EA
Gümrük İşletme (Yüksekokul)4EA
Havacılık Yönetimi4EA
Hukuk4EA
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı4EA
İktisadi ve İdari Bilimler Programları4EA
İktisadi ve İdari Programlar4EA
İktisat4EA
İnsan Kaynakları Yönetimi4EA
İslam Ekonomisi ve Finans4EA
İşletme4EA
İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul)4EA
İşletme Enformatiği4EA
İşletme Yönetimi4EA
İşletme-Ekonomi4EA
Kamu Yönetimi4EA
Klasik Arkeoloji4EA
Konaklama İşletmeciliği4EA
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)4EA
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı4EA
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım4EA
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler4EA
Lojistik (Yüksekokul)4EA
Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul)4EA
Lojistik Yönetimi4EA
Maliye4EA
Moda Tasarımı4EA
Moda ve Tekstil Tasarımı4EA
Muhasebe (Yüksekokul)4EA
Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul)4EA
Muhasebe ve Denetim4EA
Muhasebe ve Finans Yönetimi 4EA
Müzecilik4EA
Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul)4EA
Otel Yöneticiliği (Yüksekokul)4EA
Pazarlama4EA
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi4EA
Psikoloji4EA
PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık4EA
Rekreasyon4EA
Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul)4EA
Sağlık Yönetimi4EA
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları4EA
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul)4EA
Sermaye Piyasası (Yüksekokul)4EA
Seyahat İşletmeciliği4EA
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği4EA
Sınıf Öğretmenliği4EA
Sigortacılık (Yüksekokul)4EA
Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri4EA
Sigortacılık ve Risk Yönetimi4EA
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik4EA
Siyaset Bilimi4EA
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi4EA
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler4EA
Sosyal ve Siyasal Bilimler4EA
Sosyal Hizmet4EA
Sosyoloji4EA
Spor Yöneticiliği4EA
Takı Tasarımı4EA
Tapu Kadastro (Yüksekokul)4EA
Tarım Ekonomisi4EA
Tarih Öncesi Arkeolojisi4EA
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım4EA
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi4EA
Tekstil Tasarımı4EA
Tekstil ve Moda Tasarımı4EA
Turizm İşletmeciliği4EA
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul)4EA
Turizm ve Otel İşletmeciliği4EA
Turizm ve Otelcilik4EA
Türk İslam Arkeolojisi4EA
Ulaştırma ve Lojistik4EA
Uluslararası Finans4EA
Uluslararası Finans ve Bankacılık4EA
Uluslararası Girişimcilik4EA
Uluslararası İlişkiler4EA
Uluslararası İşletme Yönetimi4EA
Uluslararası İşletmecilik4EA
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret4EA
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık4EA
Uluslararası Lojistik Yönetimi4EA
Uluslararası Ticaret4EA
Uluslararası Ticaret ve Finans4EA
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik4EA
Uluslararası Ticaret ve Lojistik4EA
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi4EA
Yerel Yönetimler4EA
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği4EA
Yönetim Bilimleri Programları4EA
Yönetim Bilişim Sistemleri4EA

2 YILLIK EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLER 2020

Arıcılık
Atçılık ve Antrenörlüğü
Avcılık ve Yaban Hayatı
Bağcılık
Bahçe Tarımı
Bankacılık ve Sigortacılık
Basım ve Yayın Teknolojileri
Bilgi Yönetimi
Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi
Çevre Temizliği ve Denetimi
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
Deniz Brokerliği
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Dış Ticaret
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
Emlak ve Emlak Yönetimi
Endüstriyel Tavukçuluk
Eser Koruma
Et ve Ürünleri Teknolojisi
Ev İdaresi
Fındık Eksperliği
Fidan Yetiştiriciliği
Grafik Tasarımı
Hava Lojistiği
İç Mekan Tasarımı
İkram Hizmetleri
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Kooperatifçilik
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Kültür Balıkçılığı
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği
Lojistik
Maliye
Mantarcılık
Marina İşletme
Marina ve Yat İşletmeciliği
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi
Mimari Restorasyon
Moda Yönetimi
Moda Tasarımı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Organik Tarım
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Otobüs Kaptanlığı
Özel Güvenlik ve Koruma
Pazarlama
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Posta Hizmetleri
Raylı Sistemler İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Turizmi İşletmeciliği
Sahne ve Dekor Tasarımı
Seracılık
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Sosyal Güvenlik
Sosyal Hizmetler
Spor Yönetimi
Su Altı Teknolojisi
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Tapu ve Kadastro
Tarım
Tarımsal İşletmecilik
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi
Tarla Bitkileri
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Tohumculuk
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Uçuş Harekat Yöneticiliği
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
Yat İşletme ve Yönetimi
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi

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