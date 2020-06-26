YKS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için büyük heyecan

Yarın milyonlarca öğrencinin iyi bir üniversite hayali ile ter dökeceği YKS sınavı ile ilgili internette yapılan aramalar çoğaldı. Öğrenciler, yarın YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavına girecek. YKS ilk oturum sınavı 10.15'te başlayacak. İşte YKS sınavı ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler…

YKS NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

İki gün sürecek YKS maratonu yarın sabah resmen başlayacak. Milyonlar öğrenci, TYT, AYT ve YDT oturumlarında sınava girecek. YKS sınav saatleri ise şöyle;

YKS birinci oturum (TYT) 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'de tamamlanacak, ikinci oturum (AYT) 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'de tamamlanacak ve üçüncü oturum (YDT) 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'de tamamlanacak.

YKS BOYUNCA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

İçişleri Bakanlığı, YKS sınavı boyunca toplu taşımada ve sokaklarda yoğunluk olmaması sebebiyle sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Bakanlığın yaptığı açıklama şu şekilde;

“27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.”