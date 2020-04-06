Altın fiyatlarında son durum ne? 6 Nisan çeyrek ve gram altın kaç lira?

Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 6 NİSAN

Çeyrek altın: 521 Lira

Yarım altın: bin 41 Lira

Gram altın: 350,49 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: 2 bin 142 Lira

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ALTIN FİYATLARINI ‘CORONA’ VURDU

Corona virüsü salgını nedeniyle riskli varlıklardan kaçan yatırımcıların “güvenli liman” olarak gördüğü altında da fiyat düşüşü yaşanıyor.

Sozcu.com.tr’ye konuşan İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Deneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, tüm dünyada corona virüsünün ekonomik faaliyete ve finansal piyasalara olumsuz etkisiyle birlikte nakit ihtiyacının arttığını, bu nedenle de nakit ihtiyacını karşılamak için yapılan altın satışlarının fiyat düşüşünde etkili olduğunu söyledi.

“Savaş öncesinde artan altın fiyatları, savaş başlayınca düşer, çünkü savaş zamanı eldeki birikimlerle harcama yapılır” diyen Yıldırımtürk, şu an yaşananın da bir tür biyolojik savaş olduğunu dile getirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faizleri sıfıra çekmesi, 700 milyar dolarlık parasal genişleme adımı atması ve diğer merkez bankalarıyla birlikte piyasaların dolar likidite ihtiyacını karşılamak üzere işbirliğine gitmesi gibi önlemleri hatırlatan Yıldırımtürk, “Normal bir dönemde bu adımlarla altının fiyatı 1700 dolara çıkardı ancak normal bir dönemde değiliz” ifadelerini kullandı.