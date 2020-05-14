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Avrupa Birliği’nden Türk çeliğine soruşturma

Avrupa Birliği, Türk çeliğinin çok ucuz olmasından dolayı piyasada haksız fiyat rekabetine neden olduğu gerekçesiyle anti-damping soruşturması açtı. Soruşturmaya Avrupa Çelik Üreticileri Birliği’nin şikayeti üzerine başlandı.

Sozcu.com.tr
14:01 -
Haberler Ekonomi
Avrupa Birliği’nden Türk çeliğine soruşturma

Bloomberg'de yer alan habere göre Avrupa Çelik Üreticileri Birliği'nin şikayeti üzerine Türk çeliğine fiyatlar ucuz olduğu için anti-damping soruşturması açtı.

Avrupa Birliği'nde çelik pazarının büyüklüğü 17 milyar dolar olarak tahmin edilirken 31 milyon metrik ton çelik kullanılan Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin geçen yıl 2,8 milyon tonluk ihracat yaptığı bildiriliyor.

Brüksel'den yapılan araştırmaya göre kurulan komisyon Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne fiyat kırarak ihracat yapıp yapmadığını inceleyecek.

Habere göre TyssenKrupp ve Accellor Mittal gibi üreticilerin şikayetleri üzerine Türk ihracatçıları hakkında soruşturma açıldı.

2017 yılından bu yana Avrupa Birliği Çin, Rusya, Ukrayna, Brezilya ve İran'dan gelen çelik ürünleri için anti damping soruşturması yürüttü.

Avrupa Birliği kuralları çerçevesinde komisyonun karar vermesi için sekiz aylık bir süreye ihtiyacı var. Karar doğrultusunda Türk çeliğine gümrük duvarlarının yükseltilmesi gündeme gelebilir.

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