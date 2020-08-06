Bloomberg: Türk Lirası tarihi düşük seviyede

Bloomberg, Türk lirasının yaşadığı değer kaybını uzmanlara yorumlattı. Haberde, devlet bankalarının müdahalelerine rağmen TL'nin dolar karşısında en düşük seviyeye geldiği belirtildi. Türkiye'nin döviz rezervlerinin erimesi ve agresif bir parasal genişleme döngüsüne girilmesinin, yabancı sermaye çıkışını körüklediği kaydedildi.

FAİZLER BİR YILDA 1575 BAZ PUAN ARTIRILDI

Türkiye'nin faiz oranlarını yükseltmek ve kredi arzını engellemek yerine devlet bankaları aracılığıyla dolar satışıyla Türk Lirası'nı desteklemeye çalıştığına dikkat çekildi. Merkez Bankası'nın 2019 yılının temmuz ayından bu yana faizleri 1575 baz puan indirdiği vurgulandı.

‘FAİZİ ARTIRMAK, STRATEJİNİN BAŞARISIZLIĞINI KABULLENMEK DEMEK'

Londra'daki Rabobank'ın stratejistlerinden Piotr Matys konuyla ilgili olarak, “Muhtemelen yetkililer, faizleri artırmadan önce vatandaşın dolar alımına katı sınırlar koymayı veya bu işlemlere yüksek vergiler getirmeyi deneyecektir. Çünkü faiz oranlarını önemli ölçüde artırmak, mevcut stratejinin başarısız olduğunun kabulü anlamına gelecektir” ifadelerini kullandı.

Tahvilleri temerrüde karşı sigorta ettirmenin maliyeti, son üç ayın zirvesine çıktı. Ana hisse senedi göstergesi ise yüzde 3.2 düşerek gelişmekte olan ülkeler arasında en kötü performansı sergiledi.

GECELİK FONLAMA MALİYETİ YÜZDE 1000'İN ÜZERİNDE

Goldman Sachs ve Oxford Ecomonics analistlerine göre faiz artırımı kaçınılmaz. Haberde, gecelik fonlama maliyetlerinin hafta başında yüzde 1000'in üzerine çıkartıldığı hatırlatıldı. Bu sayede yabancı yatırımcıların Türk Lirası alarak ona karşı bahis yapmasını engelleyecek şekilde pahalı hale getirildiği vurgulandı.

Societe Generale Stratejisti Phoenix Kalen ise Türk Lirası'nın durumuyla ilgili olarak, “Bana göre acil durum zammı gibi önlemlere geçmeden önce, döviz kuru oynaklığına gösterilecek biraz daha tolerans var” dedi.