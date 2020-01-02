5 milyon kişinin sağlık sigortası bitti!

Daha önce Genel Sağlık Sigortası borcu olan 6 milyonu aşkın vatandaşın bir bölümü borçlarını yapılandırmıştı. Borcunu yapılandırmayan yaklaşık 5 milyon vatandaş ise 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren devlet hastanelerinden sigortayla sağlık hizmeti alamayacak.

İstanbul Tabip Odası (İTO) düzenlediği basın toplantısında konu hakkında bilgi verdi. Basın toplantısına İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk ve İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç katıldı.

Dr. Pınar Saip toplantıda yaptığı açıklamada “Yıl sonunda önemli bir ülke gerçeğiyle yüzleşmiş durumdayız. 2018'de seçimler sebebiyle ertelenmiş bulunan GSS prim borcu olanların sağlık hizmeti alamayacak oluşu, yeni yılla beraber karşımıza çıkacak. Yani 5 milyon civarında vatandaş sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak.” diye konuştu.

BORÇLAR İKİ YIL İÇİNDE ÜÇ KEZ ERTELENDİ

İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç ise GSS prim borçlarının yeniden yapılandırılarak faizlerinin silinmesine, 12 -18 ay taksitlendirilmesine ve 2 yıl içinde 3 kez ertelenmesine rağmen GSS prim borçlarının hâlâ ödenemediğine dikkat çekti.

GSS HAKKINDA

Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan, çalışmayan, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve aylık almayan, 18 yaşını doldurmuş ve öğrenci olmayan, aylık geliri asgari ücretin 1/3'ünden fazla olan vatandaşlar aylık 76.75 TL olan Genel Sağlık Sigortası primlerini kendileri ödüyor.

Aylık geliri asgari ücretin 1/3'ünden az olan vatandaşların ise Genel Sağlık Sigortası primi devlet tarafından ödeniyor.

1.2 MİLYON KİŞİ YAPILANDIRDI Kılıç, 'SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı'nın 28.3.2018 tarihli basına yansıyan demecinde ‘'borcun üstü çiziliyor'' açıklaması ile prim borcunu ödeyemeyenlerin sayısının 6,4 milyon kişi olduğu bildirilmişti. 2018 SGK faaliyet raporunda ise 1,2 milyon kişinin yapılandırma için müracaat ettiği belirtilmiştir. Bu durumda primini ödeyemeyen Bağ-Kur ve GSS'lilerin sayısının yaklaşık 5 milyon kişi olduğu tahmin edilmektedir' diyor.

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