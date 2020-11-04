Dolarda son durum! ABD seçim sonuçları takip ediliyor

Bugün ABD’de seçimlerinden gelen sonuçlar yakından takip edilecek. Yurt içinde en önemli veri Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan döviz kuru endeksleri olacak. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Eylül ayında 62,21 ile tarihi düşük seviyesini görmüştü. Türk Lirası ekim ayında yüzde 8’in üzerinde değer kaybetti. Endeksi yeni bir rekor düşük seviyeyi görmesi bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), “Aylık Fiyat Gelişmeleri” ile ilgili değerlendirmesini yayınlayacak.

ABD SEÇİMLERİNİN SONUÇLARI BEKLENİYOR

Tüm piyasalar ABD seçimlerine kilitlenmiş durumda Global piyasalarda hizmet sektörü PMI verileri izlenecek. Öncelikle Fransa, Almanya, Euro Bölgesi ve İngiltere verileri takip edilecek. ABD’de ADP özel sektör istihdam verisi, cuma günü açıklanacak istihdamın öncü göstergesi olarak takip edilecek. Tahminler özel sektörde istihdamın 650 bin artacağı yönünde oluştu. ABD’de ayrıca MBA mortgage endeksleri, dış ticaret, hizmet sektörü PMI, ISM imalat dışı endeks ve DOE petrol stokları verileri izlenecek. Euro Bölgesi üretici fiyatları diğer izlenecek veri olacak.

Avrupa Birliği(AB) maliye ve ekonomi bakanları telekonferans yoluyla bir araya gelecekler. Günün faiz kararları Polonya ve Arnavutluk merkez bankalarından gelecek. ABD Merkez Bankası(Fed) iki gün sürecek faiz toplantısına başlayacak. Karar yarın TSİ 22.00’de açıklanacak.

ABD’de piyasalar hala Joe Biden’in başkan seçileceğini ve Demokratların Temsilciler Meclisi’nin ardından Senato’da da çoğunluğu elde edeceğini fiyatlıyorlar. Ancak tedirginlik de var. Ancak, oy sayımlarından gelen sonuçların seçimden önce yapılan anket ve projeksiyonlarda öngörülen kadar net bir zafere işaret etmiyor olması da piyasalarda dalgalanmalara yol açıyor.

HANGİ ADAY NERELERİ KAZANDI?

ABD seçimlerinde oy sayım işlemleri devam ederken, NBC, Fox News, Edison Research gibi seçimleri yakından takip eden kuruluşlardan eyaletlerdeki seçim sonuçlarına yönelik kesin projeksiyonlar geliyor.

NBC’nin verdiği bilgiye göre Kaliforniya, Washington ve Oregon eyaletlerini Demokrat aday Joe Biden kazandı. Fox News’un yaptığı projeksiyona göre ise Başkan Donald Trump Florida ve Idaho’yu kazandı.

Edison Research tarafından yapılan projeksiyonlara göre de Missisippi ve Wyoming’i de Trump kazandı. ABD seçimlerinde kazananı alınan oy miktarı değil, kazanılan delege sayısı belirliyor. Başkan seçilmek için 270 delege gerekli.