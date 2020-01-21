Dünya ekonomisinin yarısını iklim değişikliği tehdit ediyor

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve PwC İngiltere tarafından hazırlanan rapora göre, doğa ve iklim koşullarına yüksek derecede bağımlı olan sektörler küresel GSYH'nin yüzde 15'ini yani 13 trilyon dolarlık bir değer oluşturuyor. Orta derecede bağımlı sektörlerin payı ise yüzde 37 yani 31 trilyon dolar civarında.

Doğa ve iklim koşullarına en bağımlı 3 sektör inşaat, tarım ve gıda-içecek. İnşaat yılda yarattığı 4 trilyon dolarlık değerle ilk sırada gelirken, onu 2.5 trilyon dolarla tarım, 1.4 trilyon dolarla da gıda ve içecek sektörleri izliyor.

WEF yöneticisi Dominic Waughray, insanlar ve doğa arasındaki ilişkinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek, “Ekonomik faaliyet nedeniyle doğaya verilen zarar artık ‘dış faktör' olarak değerlendirilemez. Bu rapor, doğadaki kayıpların nasıl ekonomiyi yaratan tüm sektörleri etkilediğini ve ortak gelecek ekonomik güvenliğimizi oluşturmamızın acil olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Unilever CEO'su Alan Jope da raporun ne kadar zor durumda olduğumuzu gösterdiğini belirterek, “Gezegenimizin acil sorunlarına hâlâ çözüm bulabiliriz” dedi.