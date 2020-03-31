Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? 2020 Emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği emekli ikramiyeleri ile ilgili resmi açıklamalar gelmeye devam ediyor. Emeklilerin 2020 Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ne zaman verileceği ve ücretin ne kadar olacağı belli oldu. Emekli Ramazan Bayramı ikramiyeleri hakkında yapılan son açıklamaları ve merak edilen tüm soruların yanıtlarını haberimizde sizlerle paylaşıyoruz.

EMEKLİ RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

Yeni corona virüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerini öne çektiklerini hatırlatan Bakan Selçuk, “Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre; 17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan, 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan, 23, 24 olanlar için 9 Nisan, 25, 26 olanlar için 10 Nisan’da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da ödenecek” dedi.

“Yaklaşık 12 Milyon Emekli ve Hak Sahibinin Bayram İkramiyelerini Ödüyoruz”

Bakan Selçuk, “Bu kapsamda, yaklaşık 12 milyon emekli ve hak sahibinin Bayram İkramiyelerini ödüyoruz.” dedi.

Koronavirüs'ün en fazla yaşlıları etkilediğini hatırlatan Bakan Selçuk, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler kapsamında, kamu bankaları 76 yaş üstü yaşlılarımızın aylıklarını evinde ödüyor. Ayrıca emekli aylığını PTT'den alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da istekleri halinde, ikramiyeleri SGK ve PTT arasındaki protokol gereği evlerine teslim ediliyor.” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk'tan Yaşlılara Çağrı: “Evde Kalın, Hizmeti Kapınıza Getirelim”

“Evden çıkmamaları için hizmeti yaşlılarımızın kapısına götürüyoruz.” diyen Bakan Selçuk, şu sözlerle çağrıda bulundu:

“Biz sizler için gece gündüz çalışıyoruz. Mesafelerimiz sizleri koruyabilmek için. Evde kalın, hizmeti kapınıza getirelim. ‘Hayat eve sığar’ diyerek hep birlikte salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum.”

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 2020 yılı itibarıyla 1.000 TL (Bin TL) olarak belirlendi.



HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

EMEKLİ İKRAMİYESİ VİRÜSÜ YAYABİLİR

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Prof. Sinan Adıyaman, milyonlarca emeklinin virüsün yayılma hızının en üst noktaya çıkacağı dönemde ikramiyelerini almak için bankalara akın edeceğini belirterek, ödeme tarihinin değiştirilmesini ya da ikramiyelerin evde ödenmesini istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da virüsün yayılmasını önleme konusunda önümüzdeki 2-3 haftanın kritik önemde olduğunu açıklamıştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin biner liralık Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

65 yaş üstü emekliler evlerinden çıkamayacakları için ikramiyeleri evlerinde kendilerine teslim edilecek.

Ancak 65 yaşın altındaki milyonlarca emekli, normal dönemlerde olduğu gibi ikramiyelerini almak için banka şubeleri ve ATM’lere akın edecek.

BANKALARIN İNİSİYATİFİNDE

Bankalar, eğer kendi emekli müşterilerine mesaj atıp şubelere ve ATM’lere gelmeden ikramiyelerini evlerinde ödeyebileceklerini açıklarsa birçok emeklinin evinden çıkmasına gerek kalmayacak.

Ancak bankaların büyük bölümünün evlere para gönderebilecek bir ağa sahip olmadığı bu nedenle milyonlarca emeklinin sokaklara dökülebileceği ifade ediliyor.

EVDE ÖDENMESİ ÇOK ÖNEMLİ

TTB Başkanı Prof. Sinan Adıyaman, milyonlarca emeklinin sokaklara çıkması halinde virüsün çok daha hızlı yayılabileceği uyarısı yaptı. Adıyaman şunları söyledi;

*Riski yaymamak için ya ikramiyelerin ödenmesi ertelenmeli ya da ikramiyeler evlerde ödenmeli.

*Aksi halde bankalarda ve bankamatiklerde emekli kuyruklarıyla karşı karşıya kalabiliriz.

*Bu konuda inisiyatif bankalara bırakılmayacak kadar ciddidir” dedi.