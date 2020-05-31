Gürer: EYT’lileri iktidardan sonra bir de virüs vurdu

EYT'lilerin salgın sürecinde yaşadığı soruna dikkat çekmek amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yazılı soru önergesi veren Gürer, virüsün yarattığı olumsuzluklar da dikkate alınarak EYT'lilere emeklilik hakkı verilmesinin düşünülüp düşünülmediğini sordu.

Gürer, “Sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını doldurduğu halde yaş koşulu nedeniyle emekli olamayan, yeni bir iş başvurusu yaptığında ise ‘yaşlısın' diye işe alınmayan yurttaşlar, pandemi sürecinde daha çok mağdur oldular” dedi.