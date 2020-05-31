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Gürer: EYT’lileri iktidardan sonra bir de virüs vurdu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, corona virüsü salgını nedeniyle kapanan ya da faaliyetlerine ara veren işyerlerinde çalışan çok sayıda çalışanın işsiz kaldığını belirterek, “İşsiz kalanların arasında durumu en trajik olanların başında ise emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) gelmektedir” diye konuştu.

Mehmet SERBES
06:00 -
Haberler Ekonomi
Gürer: EYT’lileri iktidardan sonra bir de virüs vurdu

EYT'lilerin salgın sürecinde yaşadığı soruna dikkat çekmek amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yazılı soru önergesi veren Gürer, virüsün yarattığı olumsuzluklar da dikkate alınarak EYT'lilere emeklilik hakkı verilmesinin düşünülüp düşünülmediğini sordu.

Gürer, “Sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını doldurduğu halde yaş koşulu nedeniyle emekli olamayan, yeni bir iş başvurusu yaptığında ise ‘yaşlısın' diye işe alınmayan yurttaşlar, pandemi sürecinde daha çok mağdur oldular” dedi.

Son güncelleme: 06:01 31.05.2020
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