Haziranda ihracat 13,4, ithalat 16,3 milyar dolar oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin ihracatı 2020 yılı haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artışla 13 milyar 469 milyon dolar oldu. Mayıs ayına göre haziranda ihracatta artış oranı yüzde 35,2 oldu.

Haziran'da 1.443 firma ihracat ailesine katılırken, 27 sektörün 24'ü ihracatta artış sağladı.

Fındık ve mamülleri, hububat, mücevher, gemi ve yat, süs bitkileri sektörleri ihracatlarını aylık bazda yüzde 50'nin üzerinde artırırken, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 sektör otomotiv, kimyevi maddeler, hazırgiyim, çelik ve elektrik- elektronik oldu.

Salgının etkisiyle ihracat yıllık bazda nisanda yüzde 41,4, mayısta yüzde 40,9 azalmıştı.

Geçen yıl haziran ayında ihracat, 9 günlük bayram tatilinin de etkisiyle Haziran 2018’e kıyasla yüzde 14,8 düşmüştü. Bu yıl bayram tatilinin mayıs ayına denk gelmesi, geçen yıla kıyasla haziran ihracatını pozitif etkiledi.

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İTHALAT YÜZDE 8 ARTTI

Haziranda ithalat yüzde 8,24 artarak 16 milyar 305 milyon dolar, dış ticaret hacmi yüzde 11,52 artarak 29 milyar 774 milyon dolar, dış ticaret açığı yüzde 17,3 düşüşle 2 milyar 836 milyon dolar olarak açıklandı.

Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 15 düşüşle 75 milyar 55 milyon dolar, ithalat yüzde 3,2 düşüşle 98 milyar 896 milyon dolar, dış ticaret açığı yüzde 72,9 artışla 23 milyar 842 milyon dolar oldu.