Küresel ekonomide belirsizlik tüm zamanların zirvesinde

Corona virüs salgınına tüm dünyada yayılmaya devam ederken, küresel ekonomi üzerindeki kara bulutlar da artıyor.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) ölçtüğü Dünya Belirsizlik Endeksi, 31 Mart 2020 itibarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 392,15 endeks değerine ulaştı.

Endeksi, 2019’u 371,24 seviyesinden kapatmıştı. 2019’da ABD ile Çin arasında başlayan ve tüm dünyayı etkileyen ticaret savaşları, Brexit, diğer jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomide durgunluk endişeleriyle rekor düzeye yükselen endeks, bu sürece bir de corona virüsü salgının eklenmesiyle rekor tazeledi.

Söz konusu endeks, The Economist İstihbarat Birimi’nin ülke raporlarında geçen “belirsiz” kelimesinin ülkelerin milli gelirleriyle ağırlıklandırılması yoluyla hesaplanıyor. Endekste 142 ülke raporu dikkate alınıyor.

Dünya Belirsizlik Endeksi’nin bir alt endeksi olan Dünya Pandemi Belirsizlik Endeksi de rekor kırdı.

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Küresel ekonomide salgın kaynaklı belirsizliği 143 ülke raporunu dikkate alarak ölçen endeks, yine The Economist İstihbarat Birimi raporlarında salgın bağlantılı cümlelerde geçen “belirsizlik” kelimeleri üzerinden hesaplanıyor.

Endeks, corona virüsü bağlantılı belirsizlik düzeyinin, 2002-2003 dönemindeki SARS salgınından üç kat, Ebola salgınından 20 kat fazla olduğunu gösteriyor.

IMF’nin sitesinde konuya ilişkin yayımlanan yazıda, “Yüksek belirsizlik tarihsel olarak düşük büyüme ve daha sıkı finansal koşullara denk düşer” denildi.

IMF, küresel ekonomide güven ve istikrar artışı için, küresel çapta koordineli adımlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.