Mangolar bu sene Hintlilere kaldı

Dünyanın en büyük mango üreticisi Hindistan'da hasat sezonu geldi. Ancak ülkede corona virüsü nedeniyle uygulanan karantina, uluslararası uçuşların durması ve talep düşüklüğü, bu sene mango yetiştiren çiftçilerin moralini fazlasıyla bozdu. Hint mangoları, ABD, Avrupa ve Orta Doğu'daki müşteriler tarafından Güney Amerika'da yetiştirilenlere oranla çok daha fazla talep görüyor.

‘MANGO SONRASI BOLLUK BU KEZ OLMAYACAK'



Financial Times’ta yer alan habere göre, çiftçiler, karantina nedeniyle tarlada çalışması gereken sayının yarısı kadar işçi çalıştırabiliyor. Mangoları yükleyip dağıtacak kamyon bulmak da zor. Bunlara bir de uluslararası talebin düşmesi eklenince, ortaya sıkıntılı bir tablo çıkıyor.

Ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde mango yetiştiren çiftçi Saud Rais Ali, “Çok fazla problemle karşı karşıyayız. Mango sezonu sonrası bizim için bolluk içinde geçerdi. Elde ettiğimiz parayla çocuklarımızın düğünlerini yapar, gerekli araç gereçlerimizi yenilerdik. Bu sene böyle bir şey olmayacak” ifadelerini kullandı.

CENNET BAHÇELERİNİN BAHÇIVANLARI GÖNDERDİ!

Saud Rais Ali'ye göre mango, diğer meyvelerle karşılaştırılamayacak kadar farklı bir sınıfta. Gerçekten de Hindistan'da bu meyvenin kültür ve ülke mutfağında yeri her zaman farklı oldu. 17. yüzyılda Babür İmparatorları'nın gözdesi haline geldiğinden beri mango üst sınıf bir yiyecek olarak görülüyor. Öyle ki hakkında şiirler bile yazıldı. Urduca şiirleriyle ünlenen şair Mirza Ghalib, mangonun cennet bahçelerinin bahçıvanları tarafından gönderilmiş olabileceğine yönelik bir şiir yazdı.

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‘MANGOLARIN KRALI' ÜÇTE BİRİ FİYATINA DÜŞTÜ

Tüm Hindistan Mango Yetiştiricileri Birliği Başkanı Insram Ali, mangoların kralı olarak görülen Alphonso cinsinin 12 tanesinin bu sene, normal fiyatının üçte birine yani 6.6 dolara satıldığını söyledi ve ekledi: Şu anki durum çok acımasız.

Hint mangolarını ABD ve İngiltere'ye ihraç eden Kay Bee'nin CEO'su Kaushal Khahkar ise, “Uçak maliyetleri 3 katına çıktı. Biz de iç pazara yöneldik. Karantina yüzünden evlerine kapanan Hintliler için online bir sipariş sitesi kurduk. Müşterilerimiz kilerlerini mangoyla doldurma konusunda çok istekli” ifadelerini kullandı. Khakhar, “İnsanlar için mangoların tezgahlara düşmesi, yaz ve eğlence anlamına geliyor. Her zaman nisan ve mayıs aylarını, kalplerinin yiyeceğini yemek için sabırsızlıkla bekliyorlar” ifadelerini kullandı.