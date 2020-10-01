Maske ihracatında hibe kaldırılmalı

Pandemi sonrasında hızlı teslimat ve üretim kapasitesi ile Türkiye hazır giyim ve tekstil sektörü, ABD ve Avrupalı yeni alım gruplarının radarına girdi. Sektör 2020'yi yaklaşık 30 milyar dolarlık ihracat ile kapatmayı hedefliyor. Sektör, bu dönemde medikal giysi ve maske üretimi ile istihdam da büyük ihracat kayıplarının önüne geçerken, sektör temsilcilerinden kapasite ve iç pazar uyarısı geldi.

FİYATLAR AŞAĞI DÜŞTÜ

Özellikle iç piyasada yıkanabilir maskelerin de ortaya çıkışı ile birlikte cerrahi maskede taleplerin azaldığını kaydeden İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Devlet Malzeme Ofisi'nin tüm depolarının dolduğuna işaret ederek, “Devletin her tarafı maske doldu. Bunun yolunun açılması lazım. Şu anda Türkiye'de yeterince maske üretimi var, hibe olmasının anlamı yok, fiyatlar aşağı düştü. Türkiye'den talep gelmiyor çok fazla. Normalleşme başlayınca kapasite problemi oluşacak” dedi.

Medikal giysilerin küresel arenada önemli bir ihracat kalemi haline geldiğine dikkat çeken Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı (TGSD) Hadi Karasu ise medikal giysilerin ayrı bir kategori olarak küresel arenada büyük bir ticaret hacmi oluştuğunu dile getirdi. Çin'den ABD'ye bu alanda 15 milyar Euro'luk ihracat yapıldığını aktaran Karasu, sektörün istihdam kaybının önüne medikal giysi ve maske ile geçebildiğini ifade etti.