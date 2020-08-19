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Son dakika… Bloomberg: Türkiye Karadeniz’de enerji kaynağı buldu!

Bloomberg'in son dakika haberine göre Türkiye, Karadeniz'deki enerji kaynağı arama çalışmalarından olumlu netice aldı. Karadeniz'de bir enerji kaynağı keşfedildi.

17:54 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Bloomberg: Türkiye Karadeniz’de enerji kaynağı buldu!

Bloomberg’in konu hakkında bilgiye sahip iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Türkiye Karadeniz’de bir enerji kaynağı keşfetti ve bu kaynak muhtemelen doğal gaz.

İki yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Cuma günü kamuoyu ile yeni bir müjdeli haberi paylaşacaklarını” belirtmesinin ardından konuştu.

Bloomberg, Erdoğan’ın müjde haberinin ardından Karadeniz’de Türkiye’nin enerji kaynağı bulduğunu belirtti.

Erdoğan aynı zamanda Doğu Akdeniz'de arama, tarama çalışmalarının devam edeceğini söylemişti. Cumhurbaşkanlığı, konuya ilişkin yorum yapmadı.

25’i araştırmacı toplam 44 mürettebatla Samsun Limanı’ndan demir alan gemi, Karadeniz’de petrol arama çalışmalarında bulunuyordu. Fotoğraf: İHA

2017’DEN BERİ DEVAM EDİYOR

Karadeniz’de Türkiye’nin enerji kaynağı arayışları 2017 yılından beri devam ediyordu.

Türkiye Petrolleri Anonim Şirketine ait “Barbaros Hayrettin Paşa” isimli sismik arama gemisi, Karadeniz’de doğalgaz ve petrol arama çalışmaları yapıyordu.

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Son güncelleme: 18:35 19.08.2020
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