Son dakika… Bloomberg: Türkiye Karadeniz’de enerji kaynağı buldu!

Bloomberg’in konu hakkında bilgiye sahip iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Türkiye Karadeniz’de bir enerji kaynağı keşfetti ve bu kaynak muhtemelen doğal gaz.

İki yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Cuma günü kamuoyu ile yeni bir müjdeli haberi paylaşacaklarını” belirtmesinin ardından konuştu.

Erdoğan aynı zamanda Doğu Akdeniz'de arama, tarama çalışmalarının devam edeceğini söylemişti. Cumhurbaşkanlığı, konuya ilişkin yorum yapmadı.

2017’DEN BERİ DEVAM EDİYOR

Karadeniz’de Türkiye’nin enerji kaynağı arayışları 2017 yılından beri devam ediyordu.

Türkiye Petrolleri Anonim Şirketine ait “Barbaros Hayrettin Paşa” isimli sismik arama gemisi, Karadeniz’de doğalgaz ve petrol arama çalışmaları yapıyordu.