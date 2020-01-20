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Son dakika: Merkez Bankası’ndan avans kararı

Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu'nda ihtiyat akçesinin kâra katılarak dağıtılması onaylandı. 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi kârından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması kabul edildi.

11:09 -
Haberler Ekonomi
Son dakika: Merkez Bankası’ndan avans kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Olağanüstü Genel Kurulu’nda 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi karından hesaplanan tutarın %90’ının avans olarak dağıtılması kabul edildi.

Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu, Başkan Murat Uysal’ın başkanlığındaki toplandı. Olağanüstü toplantının gündeminde Bankanın 2019 yılı dönem kârından avans dağıtımı yapılmasına ve son yıl kârından ayrılan hariç birikmiş ihtiyat akçesinin kâra katılarak dağıtılmasına karar verilmesi hususları bulunuyordu.

Genel kurulda, 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi karından hesaplanan tutarın %90’ının avans olarak dağıtılması ve son yıl karından ayrılan hariç, birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kara katılarak dağıtılması kabul edildi. (FOREKS)

Merkez Bankası son dakika
Son güncelleme: 11:13 20.01.2020
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