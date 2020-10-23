Suudilerin Türk burger boykotu dünya gündeminde: Yunan burgere teşvik indirimi geldi

Suudi Arabistan’ın Türk mallarına fiilen boykot uygulaması dünya basınının da gündemine girdi.

Sozcu.com.tr’nin dört gün önce yazdığı Suudi fast food zinciri Herfy’in menüdeki Türk burgerini Yunan burgeri olarak değiştirmesi bugün Bloomberg sayfalarında da yer buldu.

Habere göre, şirket, Yunan burgeri olarak değiştirdiği ürünün fiyatını da düşürdü.

Yunan Greek Times internet sitesinde de konu haberleştirildi.

“AYNI ÜRÜN, SADECE İSİM DEĞİŞTİ”

Şirketin Mahmud Basyoni isimli çalışanı, müşterisine değişimi “Aynı ürün sadece isim değişti” cümlesiyle anlattı.

Bloomberg, zaten gergin olan iki ülke arasındaki ilişkilerin İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından daha da kötüye gittiğini hatırlattı.

Haberde, Türk ürünlerine boykotun kendiliğinden başladığının söylendiğini ancak Suudi Arabistan gibi ifade özgürlüğünün giderek daha fazla sınırlandığı ve politik aksiyonların sıkı bir şekilde kontrol edildiği bir ülkede yönetimin desteği olmadan böylesi yaygın bir hareketin başlamasının pek mümkün olmadığı vurgulandı.

TÜRK BURGERİ SATMAYAN ŞİRKET TÜRKİYE’DE SEKTÖR LİDERİ

Suudi Arabistan’ın en büyük fast food zinciri olan ve pazar günü Twitter’dan “Artık Türk burgeri yerine Yunan burgeri satacağız” duyurusu yapan şirketin bağlı olduğu Savola Group, Türkiye’de Yudum başta olmak üzere birçok yağ markasının sahibi ve sektörde birinci sırada.

Savola Gıda’nın Afia, Cielo, Brillo, Yudum, Egemden ve Sırma markaları ile ihracat yaptığı 20 ülke arasında Suudi Arabistan da yer alıyor.



Öte yandan, sozcu.com.tr’nin Ege İhracatçı Birlikleri’nden aldığı bilgiler, boykotun başladığı ekim ayının ilk 18 gün itibarıyla, geçen senenin aynı dönemine göre Ege Bölgesi’nden Suudi Arabistan’a ihracatta henüz ciddi bir değişim olmadığını gösteriyor.

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