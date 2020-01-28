TCMB’de görevden alınan başekonomistin yeni adresi belli oldu

Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Hakan Kara, TCMB’den ayrılarak Bilkent Üniversitesi’nde göreve başladı. Bankada 10 yıldan fazla süre görev yapan Kara, bundan sonra Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde görev alacak.

Temmuz 2019’da TCMB’de Murat Çetinkaya’nın Cumhurbaşkanı Kararı ile başkanlık görevinden alınmasının ardından Ağustos ayında aralarında Kara’nın da yer aldığı 10’dan fazla kişi görevinden alınmış, bazı pozisyonlara yeni atamalar yapılmıştı.

Kara ilgili tarihten bu yana TCMB’de danışman olarak görev yapmaktaydı. (REUTERS)