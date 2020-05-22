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Tediye ödemesi nedir? Tediye ödemeleri ne zaman, ne kadar yapılacak? İşte tediye ödemesi alacak kişiler…

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamuda çalışan işçilere ödenecek tediye ödemelerinin bugün itibariyle hesaplara yatırılacağını söyledi. Bakan Selçuk’un yaptığı bu açıklama sonrası tediye ödemeleri nedir sorusu internette en çok aratılan konulardan oldu. Kelime anlamı olarak, ikramiye, ek ödenek ve para desteği anlamı haline gelen tediyeden, devlet kurumlarında çalışan işçi statüsündeki çalışanlar yararlanabiliyor. Peki, tediye ödemeleri kaç paradır? Tediye ödemeleri ne zaman yatırılacak? İşte tediye ödemeleri hakkında bilinmesi gerekenler…

17:39 -
Haberler Ekonomi
Tediye ödemesi nedir? Tediye ödemeleri ne zaman, ne kadar yapılacak? İşte tediye ödemesi alacak kişiler…

Devlet kurumunda, işçi statüsünde çalışan vatandaşların merakla bekledi tediye ödemeleri için açıklama geldi. Yıl içerisinde 4 taksit olarak ödenen tediye ödemelerinin 26 günlük olan kısmının ilk taksiti 31 Ocak'ta ödenmişti. İşte tediye ödemelerinde ikinci taksitin ödenme zamanı…

TEDİYE NE DEMEK?

Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor. Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemedir. Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor.

Foto: Shutterstock

KİM, NE KADAR TEDİYA ALACAK?

Kamuda kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere kamuda görev yapan işçilerin tamamına 13 günlük ücretleri üzerinden tediye ödemesi yapılacak. Bu kapsamda asgari ücretle çalışan bir işçiye 13 günlük ücreti karşılığı en az 913 TL ilave tediye ödenecek. Kamu işçisinin ücreti arttıkça eline geçen tediye miktarı da artacak. Örneğin, 3.000 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisine 929 TL, 3.500 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.084 TL, 4.000 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.239 TL ilave tediye ödenecek. Ocak ayı ilave tediyeleri vergi dilimi en düşük seviyede olduğu için yüzde 20 üzerinden vergilendirilecek.

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Son güncelleme: 17:42 22.05.2020
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