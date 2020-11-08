Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938’de saat 09.05’te hayata gözlerini yumdu. Her yıl olduğu gibi, ölümünün 82. yıl dönümünde de Atatürk tören ve etkinliklerle anılacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım resmi tatil olarak kabul edilmiyor.

Güncellenme: 15:40, 08/11/2020
Haberler Gündem
10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

10 Kasım 1938 günü saat 09.05’te yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk ölüm yıl dönümünün 82. yılında tüm ülkede anılacak. 2020 yılında 10 Kasım tarihi Salı gününe denk geliyor.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümüdür. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de 10 Kasım resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938’de saat 09.05’te hayata gözlerini yummuştur. Her yıl Atatürk’ü anmak için resmi kurumlarda, okullarda anma törenleri ve etkinlikleri düzenlenir.

10 KASIM ŞİİRLERİ

10 Kasım Türküsü

Atatürk! Anıtkabir devrimlerini söyler
Bozkır ovalarına, Erciyes’e, Ağrı’ya
Ulusun egemen olduğunu
Özgür olduğunu
Haykıracağım haykıracağım işte
Senin sustuğunca!

Yolunda yürüyeceğim Atatürk;
Ana baba oğul kız
Dere tepe bucak köy
Yeryüzü yaşamalarımla değil
Oralarda, senin gittiğince!

Atatürk, taşıyacağım
Çanakkale’de, Sakarya’da, Çankaya’da, al al
Senin taşıdığını;
Yurdun gök ülküsü
Dalgalanırken
Senin bayrağını yücelteceğim.
Senin çıktığınca.

Fazıl Hüsnü Dağlarca

FOTO: DEPOPHOTOS / 16 Haz 1934, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Çankaya Köşkü’nün terasında İran Şahı Rıza Pehlevi ile birlikte.

On Kasım’larda Yürümek

Atatürk’üm işte 10 Kasım yine
Dalgalanır ağaçlarla oğullar
Dalgalanır oğullarla nineler
Dalgalanır ninelerle genç kızlar
Özlemin ta yüreğime işlemiş
Seni bulmak, seni görmek için ben
Bütün toprakaltıyla barışacağım

Ereceğim sana usta, barışta, başarıda
Öyle
Güçlüsün ki
Güçleneceğim
Öyle yücesin ki, yüceleceğim
Düşüne düşüne seni kocaman kocaman
Dağlara, dağlara karışacağım

Ozan mıyım, ordu muyum, su muyum anlaşılmaz
Çağlar upuzun allığı yüreğimde ülkünün
Sanki bayrak bir kalemdir, sanki gökler bir kağıt
Sanki ellerim gece
Sanki ellerim gündüz
Yazacağım seni daha, bir daha
Ben senin ölümünle yarışacağım

Fazıl Hüsnü Dağlarca

Ağlayalım Atatürk’e

Ağlayalım Atatürk’e
Bütün dünya kan ağladı
Süleyman olmuştu mülke
Geldi ecel, can ağladı

Doğu batı cenup şimal
Aman tanrı bu nasıl hal
Atatürk’e erdi zeval
Memur mebusan ağladı

Atatürk’ün eserleri
Söyleyecek bundan geri
Bütün dünyanın her yeri
Ah çekti, vatan ağladı

Fabrikalar icat etti
Atalığın ispat etti
Varlığın Türke terketti
Döndü çarh devran ağladı

Bu ne kuvvet, bu ne kudret
Var idi bunda bir hikmet
Bütün Türkler İnön’İsmet
Gözlerimiz kan ağladı

Tren hattı tayyareler
Tükler giydi hep kareler
Semerkantla Buharalar
İşitti her yan ağladı

Siz sağ olun Türk gençleri
Çalışanlar kalmaz geri
Mareşalin askerleri
Ordular tümen ağladı

Zannetme ağlayan gülmez
Aslan yatağı boş kalmaz
Yalnız gidenler gelmez
Her gelen insan ağladı

Uzatma Veysel bu sözü
Dayanmaz herkesin özü
Koruyalım yurdumuzu
Dost değil, düşman ağladı

Aşık Veysel

İlginizi ÇekebilirAtatürk'ün sesi 'Dolmabahçe Ağaçlı Yolda' yankılanacakAtatürk'ün sesi 'Dolmabahçe Ağaçlı Yolda' yankılanacak
10 Kasım Ağrı Aşık Veysel Atatürk baba Beşiktaş Çanakkale Çankaya Cumhurbaşkanı İran Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk Ölüm tatil Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more