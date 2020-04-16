16 Nisan Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Süper Loto sonuçları sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişinin bu haftaki sonuçları merakla bekleniyor. 6 şanslı rakamı doğru tahmin edenlerin büyük ödüle hak kazandığı Süper Loto oyununda bu hafta büyük ikramiye katlandı. Geçtiğimiz çekilişte 6 bilen çıkmamış ve 1. devir gerçekleşmişti. Büyük ikramiye tutarı olan 1 milyon 484 bin lira bir sonraki çekilişe devretmişti. Bu akşam ise Süper Loto büyük ikramiye tutarının 2 milyon liranın üzerinde olması bekleniyor. İşte 16 Nisan Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası…

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto’nun 652. hafta çekilişi bu akşam saat 21.15’te yapılacak. Sonuçlar saat 21.30 sıralarında belli olacak. Süper Loto sonuçları belli olduğu anda sayfamızda yer alacak.

SÜPER LOTO OYUNU HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü’den öğrenilir.