23 Eylül Çılgın Sayısa Loto sonuçları belli oldu! Sayısal Loto’da ödül 65 milyon TL’ye yaklaştı…

Milli Piyango’nun şu anki en yüksek ikramiyesine ulaşan Çılgın Sayısal Loto’da ödül tutarı 64 milyon 392 bin 547 TL olarak açıklandı. Rekor seviyeye ulaşan Sayısal Loto’nun yenilenen sistemine göre, mobil uygulama ve millipiyangoonline.com internet adresinden de şans oyununu oynamak mümkün.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto’nun 23 Eylül 2020 tarihli 23. çekilişinde şanslı rakamlar 5-6-14-21-31-90 joker 11 olarak açıklandı.

BÜYÜK İKRAMİYE REKOR SEVİYEDE

Çılgın Sayısal Loto’nun bu akşamki çekilişi öncesinde büyük ikramiye miktarı da açıklandı. Sayısal Loto’da büyük ödül devirlerle birlikte 64 milyon 392 bin 547 TL’ye yükseldi ve tarihi rekora ulaştı.

SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR? NASIL OYNANIYOR?

Sayısal Loto'da yapılan değişikliklerle hem adı hem de oynama sistemi değişti. Yeni adı Çılgın Sayısal Loto olan şans oyunu artık haftada üç gün oynanabilecek. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto'da, her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor.

Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye kazanmak için çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin etmek gerekiyor. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanıyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşüyor.