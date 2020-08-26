26 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuç ekranı…

Çılgın Sayısal Loto’da sonuçlar açıklanıyor. Yenilenen Çılgın Sayısal Loto’da 90 rakam arasından 6 doğru rakamı bilenler büyük ödülü almaya hak kazanıyor. Hem kupon olarak hem de internet üzerinden oynanabilen Çılgın Sayısal Loto’da haftanın sonuçları açıklandığı anda sayfamızda yer alacak. İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuç sayfası…

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto’nun 11 nolu çekilişi bu akşam saat 21.30’da yapılacak. Çılgın Sayısal Loto’da şanslı rakamlar belirlendiğinde sayfamızda yer alacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle: Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.