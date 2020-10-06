6 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte kazanan numaralar…

Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri çekilen Süper Loto’da büyük ödül katlanarak artıyor. Yenilenen Süper Loto’da mobil uygulama ve internet üzerinden kupon oluşturulabilirken, bayilerden de alınabiliyor. 60 rakamdan 6 doğru numaranın bilinmesiyle büyük ikramiye kazanılabilen Süper Loto’da en az 2 rakamı bilenler de ödül alabiliyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto’nun 6 Ekim tarihli 28. çekiliş sonuçları şu şekilde; 1-4-20-21-25-29

BÜYÜK ÖDÜLDE SON DURUM

Süper Loto’nun büyük ikramiye tutarı çekilişten hemen önce duyuruldu. Süper Loto’da bu akşam büyük ikramiye miktarı devirlerle birlikte 26 milyon 752 bin 35 TL olarak belirlendi.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.