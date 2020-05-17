65 yaş ve üstü vatandaşlardan Mansur Yavaş’a teşekkür!

Corona virüsü salgınının başladığı Mart ayından itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş ve üstü vatandaşlara 17 Mayıs Pazar günü 12.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkma serbestliği getirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz hafta sonu rekreasyon alanları ile parklarda yürüyüş ya da spor yapan 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yaptığı maske dağıtımına bu hafta sonu da devam etti. Maske alan 65 yaş ve üstü vatandaşlar hizmetten dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti.

“15 PARKTA 30 BİN PAKET MASKE DAĞITILDI”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri başkentin 15 park ve rekreasyon alanında 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

Ankaralıların uğrak yeri Kuğulu Park'ta maske dağıtımına katılan Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, “Büyükşehir Belediyesi olarak COVİD-19 salgını ile ilgili planlı, programlı ve kararlı bir şekilde mücadelemiz devam ediyor. Bu kapsamda sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza, büyüklerimize maske dağıtıyoruz. Büyükşehir'e ait toplam 15 parkta bu dağıtımı gerçekleştirdik. Ekiplerimiz alanlarda yaklaşık 30 bin paket civarında maske dağıtımı yaptı” ifadelerini kullandı.

MASKE SÜRPRİZİ SEVİNDİRDİ

Halk sağlığı için maske kullanımının önemli olduğunu vurgulayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Kuğulu Park, Botanik Parkı, Seğmenler Parkı ve 50. Yıl Parkı'nda uzun bir aradan sonra yürüme ve spor yapma imkanı bulduklarını belirterek, maske dağıtımı için Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ve büyükşehir belediye ekiplerine teşekkür etti.

“MANSUR YAVAŞ'IN BU TARZ JESTLERİ ÇOK HOŞUMUZA GİTTİ”

Uzun süredir evde olmanın ardından yeniden dışarı çıkmanın şaşkınlığı ile gezdiğini ifade eden Ahmet Işıker, “Bu küçük hediyeden dolayı da Mansur Başkanımıza teşekkür ederim. Mansur Yavaş'ın bütün yaptıklarını takdir ediyoruz. İnşallah devamı gelir” derken, Nermin Sarıtoprak ise “65 yaş ve üzeri vatandaşlar olarak sıkıntılı günler geçirdik. Bu kadarını hak ettiğimizi düşünüyorum açıkçası. Geçtiğimiz hafta ve bu haftadaki çıkışımızda da Sayın Mansur Yavaş'ın bu tarz jestleri çok hoşumuza gitti. Bizim için mutluluk verici bir şeydi, çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“DAHA GÜZEL ŞEYLER BEKLİYORUZ”

Maske dağıtımı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ve Büyükşehir Belediye ekiplerine şu sözlerle teşekkür ettiler:

Sabri Kandemir: Uzun süredir yurtdışında yaşıyorum. Ankaralıyım. Ülkemi özellikle Ankaramı çok seviyorum. Maske için çok teşekkür ederim, daha güzel şeyler bekliyoruz.

Hayri Çömez: Son derece memnunuz sizden, başkanımızdan. Allah başımızdan Mansur Yavaş'ı eksik etmesin. Bu insanlar bir kere daha düşünsün taşınsınlar. Mansur Yavaş gibi birini kaybetmesinler, sahip çıksınlar.

İbrahim Kaytanbıyık: Hiç biz sormadan yolumuzu çevirip, arabayla gelenlere dahi dağıttılar. Parka geldik bize de maskeler verildi. Herşeyden memnunuz, çok sağ olun.

Müzeyyen Orçaylu: Çok iyi buldum bu uygulamanızı, kullanıyoruz da. Bizi düşündüğünüz için teşekkür ederiz, alıyor ve takıyoruz. Maskeli yaşamaya alışmaya çalışıyoruz.

Elif Aydoğdu: Başkanımızı çok seviyoruz. Çok güzel bir uygulama. Maskem yoktu, maskem oldu. Çok sevindim.

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