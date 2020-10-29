Atatürk’ün ata yurdunda anlamlı Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Karaman’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ata yurdu olarak bilinen Taşkale Köyü’nde köylüler kendi imkânlarıyla köyün girişine Atatürk heykeli yaptırdı. Köylüler Cumhuriyet Bayramı'nı ise yaptıkları Atatürk heykelinin açılışı ile kutladı.

“CUMHURİYET EBEDİYETE KADAR SÜRECEKTİR”

Köylülerin Cumhuriyet Bayramı etkinliğine katılan Karaman Valisi Mehmet Alpaslan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü kutluyoruz. Atatürk'ün en büyük eserim dediği, Cumhuriyet'in ilelebet sürmesi dileğiyle. Hepinize saygılarımı sunuyorum ve şuna inanıyorum ki, sizler oldukça Cumhuriyet ebediyete kadar devam edecektir. Anıtı gerçekleştiren, Taşkale muhtarımıza ona destek olan belediye başkanımıza, yürekten teşekkür ediyorum, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun.''

“ATATÜRK’ÜN ATA YURDUNA HİZMETLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ”

Vali Işık'ın ardından söz alan Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ise, “97. yılını kutladığımız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız, hepimize kutlu olsun. Burada emeği geçen, başta muhtarımız olmak üzere, ona destek olan başta Ahmet Tekin ve Mehmet Tekin abimize, şu an da adını hatırlayamadığımız emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Atatürk'ün ata yurduna yapmış oldukları hizmetlerden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“BÜYÜK MUTLULUK YAŞIYORUZ”

Atatürk heykeli için herhangi bir kurumdan yardım istemediklerini belirten Taşkale Muhtarı Hasan Karaca ise, “Atatürk’ün Ata yurdu olarak bilinen köyümüzün girişine yaptığımız Atatürk heykelimizde kimseden yardım istemedik. Çünkü bu heykelin sadece köyümüze ait olmasını istedik. Yaklaşık 100 arkadaşımızla birlikte toplamda 20 bin lira para topladık. 50 gün sonra da Türk Bayrağımızla birlikte Atatürk heykelimizi köyümüzün girişine koyduk. Heykelin açılışını ise böylesine anlamlı bir günde yaptığımızdan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

TAŞKALE KÖYÜ TARİHÇE

Taşkale Karaman'a bağlı bir köydür. Önceleri Kızıllar olarak da anılmaktaydı. Bölge yerleşimi 2 bin yıl öncesine dayanmakla beraber turistik Manazan Mağaraları, İncesu Mağarası ve Taştan Oyma Tahıl Ambarları bu kasabada bulunur. Kasaba bir vadinin içerisine kurulmuş olup, yerleşim bir yamacın üzerindedir.

ATATÜRK'ÜN AİLESİNİN KÖKENİ

Kara Harp Okulu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Mustafa Kemal Atatürk'ün baba soyu, Karaman'dan giderek Manastır Vilayeti'nin Debre-i Balâ Sancağı'na bağlı Kocacık'a yerleşmiştir. Kocacık, bugünkü Makedonya Cumhuriyeti'nde Arnavutluk sınırına yakın olan Debre şehrine bağlı bir nahiyedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün baba tarafından soyu Anadolu'nun da Türkleşmesinde önemli roller oynayan “Kızıl-Oğuz” yahut “Kocacık Yörükleri, Türkmenleri”nden gelmektedir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün anne soyu da, Konya/Karaman'dan gelerek Selanik ile Manastır'ın arasında bulunan Vodina Sancağı'na bağlı “Sarıgöl” de denilen “Kayalar” nahiyesine yerleştiler. Aile, sonradan Selanik yakınlarında bugün de kaplıcaları ile meşhur olan Lankaza'ya yerleşmiştir. Atatürk'ün anne soyu Konya/Karaman'dan Rumeli'ye gelen ve bundan dolayı da “Konyarlar” olarak Rumeli'de anılan Yörük, Türkmenlerdendir.

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