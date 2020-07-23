‘Ayağım kaydı düşerken yanlışlıkla vurdum’ dedi, müebbet yedi

Muğla'da 9 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelen olayda kaptan 51 yaşındaki Fikret Bayırlı borçları yüzünden devretmek zorunda kaldığı ev nedeniyle tartıştığı bir çocuk annesi 39 yaşındaki Arzu Ertan'ı pompalı tüfekle ateş ederek öldürmüştü.

CİNAYETE NEDEN OLAN EV DARÜŞŞAFAKA’YA BAĞIŞLANDI

Olaydan sora Ertan'ın ailesi cinayete neden olan evi Darüşşafaka'ya bağışlamıştı. Bugün Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü ve karar duruşmasına her iki tarafın avukatları ile Arzu Ertan'ın babası Servet Ertan katıldı.

Duruşmaya video konferans ile katılan sanık Fikret Bayırlı savunmasında Arzu Ertan'ı öldürme niyetinin olmadığını, amacının sadece korkutmak olduğunu, ayağının balkon eşiğine takılması sonucu düşerken tüfeğin yanlışlıkla ateş aldığını ve Ertan'ı istemeyerek vurduğunu iddia etti.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI

Mahkeme heyeti Bayırlı'ya ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verirken haksız tahrik ve iyi hal indiriminin de uygulanmaması yönünde karar verdi.

BİR NEBZE VİCDANLARI RAHATLATTI

Mahkeme sonunda açıklama yapan Ertan ailesinin avukatı Çisem Pekder, “Son zamanlarda yaşanan kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi, yargı tarafından verilecek caydırıcı kararlara bağlıdır. Biz bu olayda sanığın, maktulü tasarlayarak öldürdüğünü düşünüyoruz ancak verilen bu kararda iyi hal ve haksız tahrik indirimi yapılmadığı için bir nebze vicdanları rahatlatmıştır” dedi.

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