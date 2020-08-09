Aynı evde sekizinci kez yangın çıktı!

Muğla'da ormanlık alan içerisindeki arazide hurdacılık yapan 68 yaşındaki evli ve iki çocuk annesi Nahide Kaan bugün akşam saatlerinde elektrikli ocakta yemek yapıp uykuya daldı.

YEMEK YAPARKEN HEM EVİ HEM ORMANI YAKTI

Evin bir anda alevler ve duman içerisinde kalması ile uyanan Kaan kendini zor dışarı attı. Alevler kısa sürede Ormanlık alan içerisine sıçrarken Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Orman Şefliği'ne ait 6 arazöz ve 16 orman işçisi söndürme çalışmalarına katıldı. Yoldan geçen vatandaşlarda yardıma koştu.

KEDİ YAVRULARI İÇİN CANINI TEHLİKEYE ATTI

Hurdacı Kaan'ın evindeki kedi yavrularını çıkaran turizmci Derya Akbaş “Milas istikametine gidiyordum ormanın içinden birden dumanların yükseldiğini görünce yoldan dönüp yardıma geldim, kafeste kedi yavruları vardı onları ve tüpleri çıkardık. Amacımız cennet ormanlar yanmasın. Allahtan hurdacı kadına da bir şey olmamış” dedi.

EVİNDE ÇIKAN SEKİZİNCİ YANGIN

Yaklaşık 25 yıldır Bodrum'da yaşamını hurdacılık yaparak geçindiğini belirten ve daha öncede Bitez ve Konacık'ta evi yanan Nahide Kaan yangından kurtulduktan sonra olay yerine gelen 112 acil servis ambulansında ayakta tedavi edildi.

Kaan basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Elektrikli ocağa yemek koymuştum, sonra sedirde uyuyakalmışım birden sıcaklık hissedince uyandım, kendimi dışarı zor attım. Siz de biliyorsunuz bu evimin sekizinci kez yanışı ama Allah kuvvet veriyor toparlanıyorum, önemli olan cana gelmesin” dedi.

“ALO ÇABUK GELİN EVİ YİNE YAKTIM”

Kaan'ın daha sonra telefon ile yakınlarını arayıp “Alo, çabuk gelin yine evi yaktım” demesi dikkat çekti.

BİR DÖNÜMLÜK ORMANLIK ALAN YANDI

Yangında bir dönümlük ormanlık alan ve prefabrik ev tamamen yandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.