Bahçeli’den corona uyarısı: Alarm zilleri çalmaktadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Pençe-Kartal harekatını değerlendiren Bahçeli, “Irak'ın kuzeyinde bulunan ve bölücü teröristlerin üs olarak kullandığı Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk merkezli terör yuvalarına dün gece yarısından itibaren yapılan askeri operasyon milletimizde memnuniyetle karşılanmıştır. Pençe-Kartal isimli bu harekât sonucunda belirlenmiş 81 hedef imha edilmiştir. Bu vesileyle kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

ANTIFA MESAJI

ABD’de George Floyd’un ölümüyle başlayan protestolarla ilgili açıklama yapan Bahçeli, “ABD'yi saran sokak gösterilerinin kışkırtıcısı ANTİFA'nın PKK/YPG ile irtibat ve çıkar ittifakı, bu ülkeye tutunmuş FETÖ'cülerin yağma ve talan vakalarında boy göstermesi ilaveten herkes için ibretlik bir ders olmalıdır. Terör örgütlerinin iyi-kötü tasnifi yapılamayacaktır. Hain her coğrafyada hain, cani her ülkede canidir. ABD yönetiminin gelişmelerden sonuç çıkarması samimi dileğimizdir” dedi.

HDP’NİN YÜRÜYÜŞÜNE ELEŞTİRİ

HDP’nin başlattığı “Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü” için “Boşuna bir gayret, bir başka ifadeyle hukuk ve ahlak dışı bir tezgâhtır” diyen Bahçeli, “Yeni bir 6-7 Ekim hıyanetinin düşünü kuranlar, sokakların izbeliklerinden yeni bir Gezi karanlığı çıkarmayı düşünenler bilsinler ki acıklı durumlara düşeceklerdir” diye ekledi.

“LİBYA VE İDLİP ISINIP TEHLİKELERLE DOLU BİR ORTAMA SÜRÜKLENMEKTEDİR”

“İdlib'de, 5 Mart 2020 tarihli Moskova Muhtırası'nı ihlal edenler gün yüzündedir, hüviyetleri de bellidir” ifadelerini kullanan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı;

*M4 karayolunun 6'şar km'lik kuzey ve güney hattında planlanan müşterek devriye görevinin geçen bu kadar zamana rağmen henüz tamamlanmamış olması, terör örgütlerinin kapalı devre faaliyetleri İdlib'in vahim tehditlere müsait olduğunu teyit etmektedir.

*Üstelik hem Libya hem de İdlib ısınıp tehlikelerle dolu bir ortama sürüklenmektedir. Ülkemizi ziyaretleri planlanan Rusya Dışişleri Bakanı ile Savunma Bakanı'nın temaslarından da şimdilik bir sonuç çıkmamıştır.

*Çünkü Türkiye'nin haklı tezlerinden, güvenlik mülahazalarından, adil ve hakkaniyetli tavrından geri dönüşü akla ve tarihi gerçeklere bütünüyle aykırıdır. Libya'da önümüzü kesmek için uğraşanlar kaybedeceklerdir. Bu ülkeyi üç parçaya bölmeyi planlayanlar hüsran yaşayacaklardır.

MUSTAFA AKINCI’YA YÜKLENDİ

Libya’daki gelişmelerle ilgili görüşlerini sürdüren Bahçeli, “Libya meselesi gündemdeki sıcaklığını korurken, oturduğu koltuğa kara çalan Mustafa Akıncı'nın milletimizin ruh köküyle taban tabana zıt politikaları ve Türkiye'yi KKTC'den uzaklaştırma niyeti kabul olmayacak bir duaya amin demekten farksızdır” dedi.

CORONA AÇIKLAMASI

Bahçeli, Covid-19 salgınıyla ilgili gelişmeleri şöyle değerlendirdi:

*Milliyetçi Hareket Partisi bilhassa KOVİD-19 salgını münasebetiyle maske, mesafe ve temizlik şartlarına muvafık yeni bir normal hayatın istikrarla tezahür ve temininden yanadır.

*Unutulmamalıdır ki, hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bu kapsamda iyileşen hasta sayısının yeni vaka sayısının altına düşmesi, solunum cihazlarına artan ölçüde ihtiyaç duyulması alarm zillerini çalmaktadır.

*Denetimsiz ve dengesiz iyimserliğin kazanımlarımızı heba edeceği iyi bilinmelidir. Tedbirlerdeki gevşemenin ağır maliyetleri kaçınılmazdır.

*Dünya Brezilya'yı konuşurken KOVİD-19'un Hindistan'da patlaması, Çin'de yeni vakalara rastlanması, ülkemizin yeniden darboğaza savrulma riski üzerinde kafa yorulması gereken başlıca sorun ve sıkıntılardır.

*Salgına karşı tedbir ve teyakkuz içinde hareket etmek, Sağlık Bakanlığımız ile Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine harfiyen uymak insan ve toplum sağlığının yanında geleceğimiz açısından da mecburiyettir.

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