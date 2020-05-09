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Bahçeli’nin ‘tek başına iktidar’ çıkışı sonrası MHP’lilerden peş peşe aynı mesaj!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın Twitter hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli adına yaptığı "Üç Hilal’in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur, ihtiyaçtır ve geleceğin lider ülke idealinin gerçekleşmesi buna bağlıdır" açıklaması siyasetin gündemine bomba gibi düştü. Açıklamanın hemen ardından MHP'nin önemli isimlerinin peş peşe tweetler atması dikkat çekti.

Sozcu.com.tr
15:14 -
Haberler Gündem
Bahçeli’nin ‘tek başına iktidar’ çıkışı sonrası MHP’lilerden peş peşe aynı mesaj!

MHP cephesinden gelen “Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur, ihtiyaçtır ve geleceğin lider ülke idealinin gerçekleşmesi buna bağlıdır” açıklaması siyasetin gündemini bir anda ısıttı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın MHP lideri Devlet Bahçeli adına yaptığı “tek başına iktidar” açıklamanın ardından dikkat çekici bir gelişme daha yaşandı. MHP’nin önemli isimlerinin Yalçın’ın son paylaşımının ardından peş peşe aynı tweetleri atması dikkat çekti.

AYNI TWEET

MHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Celal Adan ile MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’ın aynı dakikalarda “Bozkurt duruşu olmalı insanın, hain pusuları bertaraf eden, Bozkurt bakışı olmalı insanın, yurduna göz dikenin gözünü oyan, Bozkurt Lideri olmalı insanın, ergenekondan çıkarıp vatan kuran, vatan kurtaran!” paylaşımı yaptığı görüldü.

MHP Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker de aynı mesajı verdi.

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Son güncelleme: 15:27 09.05.2020
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