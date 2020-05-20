Bayramda hava nasıl olacak? Yarınki hava durumu tahminleri neler?

Yaz aylarına yaklaştığımız bu günlerde sıcak hava da kendini hissettirmeye başladı. Ancak Meteoroloji’den yapılan son uyarılarla birlikte, yarın tüm yurdun balkanlar üzerinden serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği açıklandı. Vatandaşlar ise hafta sonuna denk gelen Ramazan Bayramı’nda hava durumunun nasıl olacağını merak etmeye başladı. İşte yarınki hava durumu ve bayram için yapılan hava durumu değerlendirmeleri…

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Ramazan Bayramı bu sene 24 Mayıs tarihine denk geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ramazan Bayramı öncesinde hava durumu tahminlerini ve uyarıları paylaştı. Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmeler göre, Ramazan Bayramı’nda hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında seyredecek.

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METEOROLOJİ’DEN HAVA DURUMU UYARILARI

Yurdumuz geçtiğimiz hafta içinde Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında kaldı. Sıcak hava dalgası nedeniyle yurdumuzun özellikle güney ve batı bölgelerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 10 ila 13 derece üzerinde seyretmiş ve uzun yıllar Mayıs ayı en yüksek sıcaklık rekorları kırılmıştır. Sıcaklık rekoru kıran illerimiz ve ölçülen sıcaklıkları ise Eskişehir'de 35.3 °C, Konya 35.0 °C, Muğla 39.4 °C, Manisa 40.6 °C, Aydın 42.6 °C, Denizli 39.1 °C, Uşak 34.5 °C, Afyonkarahisar 33.9 °C, Isparta ve Burdur 35.4 °C ve Antalya'da 43.0 °C olarak kaydedilmiştir.

Yurdumuzda etkili olan sıcak hava dalgasının yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yarın (21 Mayıs 2020 Perşembe) ülkemizin kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemlerin etkisine gireceği, Cuma ve Cumartesi günleri ile Ramazan Bayramı boyunca hava sıcaklıklarının yurdumuzun kuzey ve iç bölgelerinde hissedilir derecede (10-15 °C) olmak üzere yurt genelinde azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemin; yarın Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması beklenmektedir.

Yağışlı sistemin 22 Mayıs Cuma günü Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması beklenmektedir. Meydana gelmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Karadeniz bölgesinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu ve Ramazan Bayramı boyunca da yağışların yurdumuzun özellikle doğu bölgelerinde Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Rüzgârın yarın İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Cuma günü ise İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinde güneybatı yönünden (lodos) kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.