‘Bilim Kurulu’nda din adamları… O fikrin sahibi konuştu…

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, yeni oluşturulacak bilim kurullarında, din konusunda doğru bilginin ortaya konulması açısından, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyelerinden bir kişinin görev almasını teklif etmişti.

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPTI: DİN PSİKOLOJİSİ UZMANI KADROYA DAHİL EDİLDİ

Kamuoyunda tartışma yaratan bu açıklamanın hemen ardından ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında Toplum Bilimleri Kurulu adı verilen bir kurul oluşturduklarını açıkladı. Koca, bu kurulda “Din psikolojisi, din sosyolojisi” gibi konularda uzman kişilerin de olacağını belirtti.

Bakan Koca, bunun gerekçesini ise “Tavsiye kararları ulusal politikalara rehberlik etti. Toplum olarak hastalığa karşı daha iyi organize olabilmemiz için farklı ihtiyaçlar çıktı. Yapılacak yönlendirmelere gerek duyuyoruz” sözleriyle anlattı.

FİKRİN SAHİBİ SÖZCÜ'YE KONUŞTU

Fikri ortaya atan Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal ise Sözcü'den Nevşin Mengü'ye konuştu. Mengü'nün sorularını yanıtlayan Ünal, niçin böyle bir talepte bulunduklarını anlattı.