Cezayir’den getirilen 299 kişi Manisa’da karantinaya alındı

Corona virüsü tedbirleri kapsamında Mart ayının son günlerinde ABD'den ve Etiyopya'dan getirilen toplam 318 kişi Manisa'da KYK yurtlarında 14 günlük karantina altına alınmıştı.

299 KİŞİ DAHA KARANTİNAYA ALINDI

ABD'den ve Etiyopya'dan getirilip karantinaya alınanlardan sonra Cezayir'de özel bir firmada çalışan toplam 299 kişi daha Manisa'ya getirilip karantinaya alındı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 2 uçakla getirilen 299 Türk vatandaşı, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsler eşliğinde Manisa'ya getirildi.

Yunusemre ilçesindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı KYK yurtlarında getirilen kişiler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tek tek odalarına alındı.

14 GÜN BOYUNCA TUTULACAKLAR

14 gün boyunca Manisa'daki yurtlarda karantina altında olacak 299 kişinin 40'lı yaş gurubunda olduğu ve Cezayir'de özel bir firmada işçi, mühendis ve teknik eleman olarak çalıştığı öğrenildi. Cezayir'den gelen son kişilerle birlikte Manisa'daki KYK yurtlarında karantinaya alınanların sayısı 617'ye yükseldi.