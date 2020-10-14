Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı… Büyük ikramiye rekor seviyede!

Milli Piyango tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto’da 90 numara arasından belirlenen 6 şanslı rakamın doğru tahmin edilmesi halinde büyük ikramiye kazanılabiliyor. Yenilenen Çılgın Sayısal Loto’da en az iki rakamı bilenler de ödül alabiliyor. Uzun süredir 6 rakamı bilen çıkmaması üzerine devirlerle oldukça yüksek rakamlara ulaşan Çılgın Sayısal Loto’nun bu akşamki çekilişinde büyük ödül sahibini arayacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto’nun 14 Ekim tarihli 32. çekiliş sonuçları şu şekilde: 14-26-28-62-74-84 joker 21

BÜYÜK ÖDÜL REKOR ÜSTÜNE REKOR KIYIYOR

Milli Piyango tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto’da devirlerin ardından büyük ikramiye miktarı da her geçen gün artıyor. Çılgın Sayısal Loto’nun bu akşam açıklanan büyük ödül miktarı ise 70 milyon 908 bin 470 TL oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO’DA İKRAMİYE KETEGORİLERİ

a) Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

b) İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır;

c) Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır;

d) Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

e) Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

f) Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.