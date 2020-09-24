Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Sayısal Loto’da umutlar gelecek çekilişe kaldı…

Sayısal Loto sonuçları için araştırmalarını sürdüren vatandaşlar, şanslı numaralar için umutla bekledi. Bu haftanın çekiliş sonuçlarına göre 6 numarayı doğru bilen çıkmayınca Sayısal Loto'da devir serisi devam etti.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto'nun 23 Eylül 2020 tarihli 23. çekilişinde şanslı rakamlar 5-6-14-21-31-90 joker 11 olarak açıklandı.

BÜYÜK ÖDÜL DUDAK UÇUKLATIYOR

Çılgın Sayısal Loto’nun bu akşam yapılan çekilişi öncesinde büyük ikramiye tutarı da açıklandı. Çılgın Sayısal Loto’da büyük ödül miktarı devirlerle birlikte 64 milyon 392 bin 547 TL olarak belirlendi.

SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR? NASIL OYNANIYOR?

Sayısal Loto'da yapılan değişikliklerle hem adı hem de oynama sistemi değişti. Yeni adı Çılgın Sayısal Loto olan şans oyunu artık haftada üç gün oynanabilecek.

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto'da, her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor.

Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye kazanmak için çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin etmek gerekiyor. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanıyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşüyor.