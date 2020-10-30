Çiller: Mesut Yılmaz’la bütünleşmeyi başaramadık, çok üzgünüm

Bir süredir kanser tedavisi gören eski başbakanlardan Mesut Yılmaz bu sabah vefat etti. Bir dönem rakibi ve kurulan koalisyon hükümetlerindeki ortağı Tansu Çiller, Yılmaz’ın vefatıyla ilgili açıklama yaptı. Habertürk TV’de Ebru Baki’nin sunduğu Para Gündem programına telefonla bağlanan Çiller, şunları söyledi:

İSTİKRARDAN YANA OLURDU

– Ülkemizin, milletimizin başı sağolsun. Üzücü bir gün. Bugün ülkemiz eski bir başbakanını kaybetti. Parlamenter sistemin başbakanı, dolayısıyla icranın başıydı. Kendisi bu görevlerde bulunarak ülkemize hizmetler yaptı, bunları da saygıyla anmak isterim.

– Darbelerin ülkemize getirdiği çok büyük maliyetler olmuştur, milletimize ödettiği faturalar olmuştur. Bunlardan biri kuşkusuz 1980 darbesidir. Bu darbe Adalet Partisi'ni bölmüştür. Partiyi böldükten sonra yasaklar getirmiştir. Bu yasaklar sonucunda merkez sağ Adalet Partisi'nde bütünleşmişken başka partiler türemiştir.

– Bölünmüşlük istikrarsızlığa neden oldu. Bu istikrarsızlığın zorluklarını koalisyonlarla ödemiştir. Bu koalisyonlarda biz birlikte bulunduk rahmetli Mesut Yılmaz'la. Biz bütünleşmeyi denedik Mesut Yılmaz'la birlikte. Tarih darbelerle yanlış yazıldı. Bizden sonraki nesillere vermek istediğim mesaj çok önemli. Mesut Yılmaz burada olsaydı eminim o da istikrardan yana olacaktı, darbelere karşı olacaktı. Bu zorlukları milletimiz de yaşamıştır. Gerçekten üzgünüm.

İÇTİĞİMİZ KAHVELERİN HATRI BÜYÜKTÜR

– Koalisyonun kendi içinde getirdiği zorluklar rekabetler vardı. Darbelerin faturasını ödedik, milletimiz ödedi. Mesut Yılmaz iyi bir devlet adamıydı. İyi bir başbakan oldu. Bugün gerçekten üzgünüm. Milletimize tekrardan başsağlığı diliyorum. Daha çok zorluklarını yaşadık koalisyonların, darbelerin, bölünmüşlüklerin…

– Darbelerin etkisini olmadığı bir ortamda çok güzel işbirlikleri yapabilirdik. Çok güzel seyahatlerimiz oldu. İçtiğimiz kahvelerin hatırları büyüktür. Ben o hatırlarla kendisini anıyorum. Üzüldüğüm nokta şudur bütün bu bölünmüşlüklerin üstüne çıkabilirdik. Bir bütünleşme sağlayabilirdik. Bu bölünmüşlük rekabete de götürebilirdi, bütünleşmeye de götürebilirdi.

– Son seçimler büyük rekabetle sonuçlandı. Böyle bir ortamda bütünleşmenin özlemiyle başbakanlığı Mesut Yılmaz’a bırakmıştım. Biz o bütünleşmeyi başaramadık. Buna çok üzgünüm. Eğer o bütünleşme başarılabilseydi ülkeye istikrarı çok erken getirebilirdik.