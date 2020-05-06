Corona virüsü anne ile oğlunu ayırdı

3 çocuk babası Hüseyin Demirtaş, geçen 4 Nisan’da aynı evde yaşadığı annesi Feride Demirtaş’ı yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürdü. Enfeksiyon Hastalıkları servisinde tedavi altına alınan Feride Demirtaş’ın corona virüsü testi pozitif çıktı. Feride Demirtaş, durumu kötüye gidince yoğun bakım servisine yatırıldı. Hüseyin Demirtaş da annesiyle temas etmesi nedeniyle yapılan testinin pozitif çıkması üzerine 2 gün sonra aynı hastanede tedaviye alındı. Yoğun bakımda tedavi gören Feride Demirtaş, 8 gün sonra 12 Nisan’da hayatını kaybetti.

Annesinin yanından ayrılmayan Hüseyin Demirtaş ise immün plazma tedavisine olumlu cevap verdi. Hüseyin Demirtaş, 19 gün sonra yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı. Corona testi negatif çıkan Hüseyin Demirtaş’ın tedavisi serviste devam ediyor.

”19 GÜNÜM YOĞUN BAKIMDA GEÇTİ”

Annesini kaybeden Hüseyin Demirtaş, şöyle konuştu

* 6 Nisan’da da bende de aynı hastalık belirtileri olunca hastanede tedaviye alındım. Yapılan testlerim pozitif çıktı.

* Yoğun bakımda tedavi görürken annemi kaybettim. 19 günüm yoğun bakımda geçti.

* Bu hastalık şaka değil. Herkes bakanlığın açıkladığı tedbirlere uysun. (DHA)