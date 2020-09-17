Corona virüsü bileklikleri nedir? Hastalar akıllı bilekliklerle ayrılacak…

Corona virüsü vakaları artmayı sürdürürken en önemli artış sebeplerinden biri karantinada olması gerekirken sosyal hayatına devam eden kişiler olarak görülüyor. Bakan yaptığı açıklamada “Karantina koşullarına uyulup uyulmadığını bu uygulamayla denetliyoruz. Bugüne kadar izolasyon da olması gerektiği halde dışarı çıkmaya teşebbüs eden yaklaşık 140 bin kişi bu sistemle engellenmiştir. Sorumsuzluk göstererek toplumda risk oluşturan kişilere karşı bir diğer önlem akıllı bileklik uygulamaları olacaktır.” dedi.

CORONA VİRÜSÜ BİLEKLİKLERİ NASIL OLACAK?

Uygulamanın hayata geçtiği illerden olan Karabük’te akıllı bileklik uygulamasıyla ilgili Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, bilgiler verdi. Sarı, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, semptom olmayan ve hastalığı hafif seyreden hastalarda ciddi bir artış olduğunu söyledi. Birçok hastanın evlerinde takip edildiğini ifade eden Sarı, “Hastaneye yatış sayısı oldukça az. Hastalarımızın çoğunluğunun evde takip ediliyor olması nedeniyle izolasyondaki vatandaş sayımız oldukça arttı.

İHLALLER DAHA KOLAY ANLAŞILACAK

İzolasyondaki vatandaşlarımızı takip amacıyla hem filyasyon ekiplerimiz belli günlerde evlerinde ziyaret ediyor ve hastalıkların seyrini inceliyorlar hem de kolluk kuvvetlerimiz onları evlerinde kontrol ediyorlar. Ancak kolluk kuvvetleri kontrolü yaptıktan sonra veya filyasyon ekiplerimiz evden ayrıldıktan sonra bazı vatandaşlarımızın sosyal hayata karıştıklarını, izolasyon kurallarını ihlal ettikleri yönünde bize ihbarlar gelmeye başladı. Bunun üzerine ‘nasıl bir çalışma yapabiliriz?’ diye düşündük. Arkadaşlarımızın önerisiyle hastanelerde kullandığımız tek kullanımlık hasta bilekliklerinin pozitif ve temaslı hastalarımıza takılmasına karar verdik” dedi.