Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yunanistan yalan söylüyor

NATO’nun çabalarına rağmen Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran ve uzlaşma çağrılarına kulak tıkayan Atina yönetiminin “Türkiye herhangi bir diyaloğa başlamadan önce tehdit politikasından vazgeçmeli” açıklamasına ilk yanıt Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’dan geldi.

“YUNANİSTAN HAKSIZ OLDUĞUNU BİLİYOR”

Bakan Çavuşoğlu NATO’nun açıkladığı Türkiye-Yunanistan görüşmesini de yalanlayan Atina’ya yanıtında “Yunanistan, NATO Genel Sekreteri’ni yalanladı. Yalan söyleyen Yunanistan’ın kendisi. “Haklı olan diyalogdan kaçmaz ama Yunanistan haksız olduğunu biliyor.” ifadelerini kullandı.

NATO ARABULUCU ROLÜNDE

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, arabulucu rolünde devreye girerken, Türkiye ve Yunanistan liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından iki ülkenin NATO bünyesinde ‘teknik görüşmelere başlama kararı aldıklarını’ açıklamıştı.

YUNANİSTAN’DAN YALANLAMA

NATO’nun diyalog çağrısının ardından Yunanistan cephesinden yalanlama gelmişti. Kathimerini gazetesinin haberine göre Yunan diplomatik kaynaklar, gerginliğin bitmesinin ancak tüm Türk gemilerinin Yunan kıta sahanlığından derhal kaldırılmasıyla mümkün olabileceğini belirtmişti.

UZLAŞMAYA KULAK TIKADI

NATO’nun çabalarına rağmen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, tepki çekecek bir çıkışta bulundu. Uzlaşma çağrılarına kulak tıkayan Miçotakis, bugün Türkiye’yi hedef alan sözler kullandı. Miçotakis, “Türkiye herhangi bir diyaloğa başlamadan önce tehdit politikasından vazgeçmeli” dedi.

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