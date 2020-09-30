Duygu’yu katleden kişi tutuklandı: Bir anlık sinirle oldu!

Antalya' da yaşarken evinden telefon faturasını ödemek için ayrılan 2 çocuk annesi 30 yaşındaki Duygu Çelikten, sevgilisi olduğu iddia edilen Veli Ünder (40) tarafından konuşmak için otomobiline alındı.

Ortadan kaybolan Çelikten ve Ünder'den uzun süre haber alınamadı. Telefonlarına ulaşılamayan Çelikten’in ailesi ve yakınları polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu, Ünder de kayıplara karıştı.

Çelikten'in cesedi 13 gün sonra Kepez'de Varsak Ormanı'nda toprağa gömülü halde bulundu. Üzeri taşla kapatılan, 40 santimetre derine gömülen Çelikten’in vücudunda yapılan ilk incelemede sırtında ve göğsünde derin bıçak izlerine rastlandı, başının ise vücudundan ayrıldığı, bedeninin de çürümeye başladığı belirlendi.

Çelikten, 22 Eylül'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Polis, cinayetin tek zanlısı ve kadının sevgilisi olduğu bilinen edilen Veli Ünder'i yakalamak için çalışma başlattı.

YÜZLERCE MOBESE KAMERASI SANİYE SANİYE İZLENDİ

Polis yüzlerce mobese kamerasını günlerce saniye saniye inceledi. Antalya ve Fethiye'de güvenlik güçleri tarafından aranan Veli Ünder, akşam saatlerinde Seydikemer ilçesinin kenar mahallelerindeki evlerden birinde görüldüğü ihbarını alan polis ekipleri evi çevirdi. Ünver balkondan polis ekiplerini görünce atlayarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

“BEN ONU ÇOK SEVİYORDUM”

Ünver cinayeti işlediğini itiraf etti ve “Pişmanım. Satın aldığım aldığım evi üzerine geçirmemi istedi. Tartıştık. Çok küfür ve hakaret etti. Bir anlık sinir kriziyle oldu, ben onu çok seviyordum ama istekleri bir türlü bitmiyordu, karşılayamaz hale gelince hakaret ediyordu” dedi.

Ünder cinayeti işledikten sonra Fethiye ve Kemer'de saklandığını ardından Kozaağacı'nda kaldığını ve 4 gündür de Seydikemer'de olduğunu söyledi.

TUTUKLANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Ünder’in emniyette, Cumhuriyet Başsavcılığında ve Sulh Ceza Hakimliğinde yapılan sorgusunda susma hakkını kullandığını, ‘kasten öldürme' suçundan tutuklandığı bildirildi.

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