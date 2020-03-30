Ecevit’in kurtardığı kayalığı işgal ettiler

Atina'nın işgal girişimi Yunan Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis'in Kalolimnoz Adası ve Plati Kayalığı'nı 14 Mart'ta ziyaretiyle ortaya çıktı.

Yunan Savunma Bakanlığı ziyareti internet sitesinden yayınladı. Kelemez (Kalimnos-Kilimli) Adası ile Keçi Adası arasında bulunan Plati Kayalığı 2 kilometre uzunluğunda, 0,5 Km. eninde.

1923 Lozan Antlaşması ile İtalya'ya verilmeyen ve 1947 Paris Antlaşması ile egemenliği Yunanistan'a devredilmeyen Plati Kayalığı, 12 Adalara bağlı ya da bitişik adacık statüsünde bulunmuyor.

Müdahale sinyali

Kardak krizinden 3 yıl sonra Mayıs 1999'da Plati Kayalığı'nı iskana açmaya çalışan Yunanistan'a, Ecevit Hükümeti tarafından sert tepki verilmişti. Bülent Ecevit Atina'nın girişimini “kabul edilemez” olarak nitelemişti.

Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu da “Yunanistan bu girişimi sürdürürse bundan 3-4 yıl önce ne olduysa yine aynısı olur. Türkiye gerekeni yapar” diyerek uyarmış ve müdahale sinyali vermişti.

Emekli Albay Ümit Yalım işkali belgelerle Sözcü'ye açıkladı.