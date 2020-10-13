EMO’dan uyarı: Otomobil lastiklerini santrallerde yakacaklar

AKP İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun hazırladığı 44 maddelik ‘Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) tepkisini çekti. EMO Başkanı Bülent Pala teklif edilen tüm değişiklikleri incelediklerini, bazı maddelerin çevre felaketlerine yol açabileceğini, bazı maddelerin muğlak ifadeler nedeniyle hukuki sorunlar oluşturarak sektörü sıkıntıya sokacağını, bazı maddelerin ise tamamen yandaşı kollamak için teklif edildiğini öne sürdü.

ARAÇ LASTİKLERİ YAKIT OLARAK KULLANILABİLİR

TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknolojileri Komisyonunda görüşülecek yasa değişikliğinde EMO'nun dikkat çektiği konulardan biri de atık lastiklerin yakıt olarak kullanılmasına ilişkin madde oldu. Kanun teklifinde atık lastiklerin biyokütle tanımı içinde yer aldığını söyleyen Pala, “Atık lastiklerin işlenmesi sonucu ciddi çevresel ve sağlık sorunları ortaya çıkacaktır. Atık araç lastiklerinin enerji üretiminde kullanılması son derece yanlıştır. Beraberinde getirdiği atıklar ise ayrı bir sorun. Yasa değişikliğinde atık lastiklerin işlenmesi ifadesinin yeniden gözden geçirilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

ŞİRKETLERE VAR VATANDAŞA YOK

Yeni düzenlemedeki ‘işleri hızlandırma' ifadesinin denetim mekanizmasını tamamen ortadan kaldıracağını söyleyen Pala, “Zaten enerji dağıtım sisteminin sağlıklı bir denetim mekanizması yok. İşleri hızlandırma ifadesi denetimleri tamamen ortadan kaldıracaktır. Bu ifadelerin daha anlaşılabilir olması gerekir” diye konuştu. Yasa teklifinde yurt dışında kurulan enerji şirketlerinin Türkiye'deki şubelerinde ayrı birer şirket kurmalarına ve haklarını devredebilmelerine olanak tanındığını da kaydeden Pala, “Bu şirketler iç hukuktan muaf tutuluyor. Yine şirketlere var vatandaşa yok. Haksız koşullar oluşacak” dedi.

ŞİRKETLERE KAYNAK AKTARMANIN YOLU YEKTEM

Yasa değişikliği ile YEKTEM'e (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) bünyesinde güçlü hidroelektrik ve rüzgar enerji santralleri barındıran işletmelerin dahil edileceğini söyleyen Pala, “Büyük santrallerin elektrik tarifeleri üzerinde oluşturduğu yük göz ardı ediliyor. Bu durum şirketlere kaynak aktarmanın yolu olarak seçiliyor. Bu yenilenebilir enerjiyi kullanan küçük işletmeleri desteklemek amacıyla kurulmuş bir mekanizma. Teşvik doğru ama teşviki oluşturan fiyatlar düzenlenmeli. Bu mekanizmaya dâhil olan öyle büyük santraller var ki sistem aşırı yük altında kalıyor. Yasa değişikliğinde ifadeler muğlâk. Tespitlerde sıkıntı var. Belli bir güç sınırı koymak gerekir. Mekanizma içindeki firmalar dolar bazlı teşvik alıyor. Buradaki yük yine sizin benim, çiftçinin, vatandaşın tarifesine yansıyacak. YEKTEM sadece küçük ve orta ölçekli yatırımcıyı desteklemeli” diye konuştu.

İŞTE EMO'NUN İTİRAZ ETTİĞİ DİĞER MADDELER

Kanun değişikliği istemiyle bazı şirketlerin özel olarak kollandığını ifade eden Pala, “44'ncü maddede yapılması istenen geçici değişiklik tamamen hedef şirkete özel bir düzenleme. Kamu kaynaklarını kullanıp sorumluluklarını yenide getirmeyen şirketlere teminatlarının olduğu gibi iade edilmesini istiyorlar. Ortaya çıkacak kamu zararı umurlarında değil. Yine yandaş kollanıyor. 31'inci maddede şirketlerdeki sermaye payı değişikliklerini kamu bilgisi ve denetiminden çıkarıyorlar. Şeffaflık ilkesi ihlal ediliyor. Haksız rekabet koşulları oluşuyor. En önemlisi de tekelleşmenin varlığını ispat eden veriler kamunun gözünden kaçırılıyor” sözlerini kullandı.