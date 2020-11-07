Erdoğan: Bahçeli ile birlikte Kıbrıs’ta piknik yapacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş 7’nci il kongresine katıldı.

18 yıldır iktidarda olan AKP’nin üye sayısının 11 milyon 200 bin olduğunu ve bunu milletin sorumluluğunu AKP’ye verdiğinin göstergesi olduğuna dikkat çeken Erdoğan, şunları söyledi;

*Gençlik kolları üye sayımızın 1 milyon 240 bine yaklaşması bu mücadeleye gençlerimizin de sahip çıktığının ispatıdır. Hedefimiz 2023’e kadar her yıl 1 milyon yeni üye ile kervanı menziline ulaştırmaktır. Büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinin lokomotifliğini, AK Parti’nin Genel Başkanı’ndan mahalle temsilcisine kadar tüm kadroları yapıyor.

*Sıfatı, ismi, cismi ne olursa olsun kimsenin kendi şahsi hesaplarını, hedeflerini, heveslerini bu ulvi davanın önüne koymasına tahammülümüz olamaz. Değişim gerçeğinden kopmadan, partimize hizmet etmiş, davamıza bağlılığını koruyan herkesi de kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz.

*Son 2 yılda teşkilatlarımızın yaklaşık 3’te 2’sini yeni isimlerle güçlendirirken, ahde vefayı elden bırakmadık. Bu davamızı zafere ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Kuruyan dallar budandıkça çok gür bir şekilde hedeflerimize ilerlemeyi sürdürüyoruz.

*Davamızı kör dünyanın göbeğine, kuşların göz bebeğine, yola, ağaca, yağan kara, yağmur yüklü bulutlara, bebeklerin avucuna, kara taşa, kor ateşe yazacağımız güne kadar bize durmak duraksamak haramdır. Milletin partisinin yöneticileri milletin içinde olma mecburiyetindedir. Her kim milletle bağını keserse partisiyle de irtibatını kopartıyor demektir.

AZERBAYCAN’DA ZAFER YAKIN

Türk milletini, tarihi ve değerleriyle aşağılamaya ve öyle göstermeye çalışanlara asla izin vermediklerinin altını çizen ve bu çerçevede Suriye, Libya ve şimdi de Azerbaycan’da olunduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

*Medeniyetimizi ve coğrafyamızı sömürüyle kanla gözyaşıyla boğmaya çalışanların yüzlerine gerçekleri haykırmaktan, dostlarımızın yanında yer almaktan çekinmedik. Suriye’de biz var olduk, Libya’da biz var olduk.

*Şimdi de Azerbaycan’da biz var olduk ve biz varız. Bu sabah İlham Aliyev kardeşimle görüştük. Şu andaki gelişmeleri bizzat kendisinden dinledim. Elhamdülillah olumlu gelişmeleri kendisinden dinleyince de ayrıca mutlu oldum.

*Zafere inşallah yaklaşıyoruz. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. 30 yıl işgal altındaki topraklarından ayrı kaldılar ama şimdi inşallah işgal altındaki topraklarına yeniden kavuşuyorlar.

“BAHÇELİ İLE BİRLİKTE KIBRIS’TA PİKNİK YAPACAĞIZ”

Kuzey Kıbrıs’ta seçimlerin yapıldığını da hatırlatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*Kuzey Kıbrıs’ta Türkiye’yi seven, kabullenen bir kardeşimiz orada Cumhurbaşkanı oldu. İnşallah Kıbrıs’ta şimdi yeni bir süreç başlıyor. Bu ayın 15’inde biz Cumhur İttifakı olarak sayın Devlet Bahçeli ile birlikte heyetlerimizle Kuzey Kıbrıs’ta olacağız, orada törenlere katılacağız.

*Sonra da inşallah Kapalı Maraş’ta şöyle topluca bir piknik yapacağız. Kardeşliğimizi yaşayarak ortaya koyacağız, buna ihtiyaç vardı bu gecikti. Ama artık yapacağız. Bütün bunları yapmasaydık milletin yüzüne bakabilir miydik?

*Bunca mazlumun, mağdurun, garibin vebalinin altından kalkabilir miydik? Bunları yapmasak biz, biz olabilir miydik? İşte bunun için mücadeleyi yürüteceğiz, bedel ödeyeceğiz ama hedeflerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. DHA

İlginizi Çekebilir Erdoğan'dan gıda fiyatları ve stokçuluk açıklaması