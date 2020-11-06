Hande Çinkitaş cinayetinde 19 yıl sonra baba ve üvey anne tutuklandı

İstanbul İçerenköy'de, 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş evinde ölü bulunmuştu. Soruşturma kapsamında Çinkitaş'ın babası Nezih Çinkitaş, üvey annesi Şehnaz Çinkitaş ve komşusu Hacı Osman K. gözaltına alınmıştı.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüphelilerden Hacı Osman K. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kalırken, baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” ve “altsoydan akrabayı kasten öldürme” suçlarından tutuklanmaları talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

“HEPSİ BİRER UYDURMA”

Şehnaz Çinkitaş sorgusunda, “Üvey kızım Hande'yi eşim Nezih'in öldürdüğüne artık eminim. Zaten son 1 yıldır oğlumla birlikte bu işi Nezih'in yaptığından şüpheleniyorduk. Nezih'in aleyhimdeki beyan ve suçlamalarının hepsi birer uydurmadır. Ben hiçbir zaman kendisine maktulü kastederek bak kurtulduk şeklinde bir şey söylemedim. Kendisi ile şu an boşanma aşamasındayız. Nezih'in bana iftira atmasını gerektirir sebep vardır. Açtığım mal davasını geri çekmemi istiyor. Olayın olduğu gün ben kız kardeşimin evindeydim. Maktul ile aramızda ara sıra temizlikle ilgili tartışmalar olsa da aramız gayet iyiydi. Neticede kendi öz çocuklarımla da aramızda ara sıra tartışmalar olmaktadır” diyerek suçlamaları kabul etmedi.

Nezih Çinkitaş ise diğer şüpheli olan eşinin kendisine iftra attığını öne sürerek, şunları söyledi;

*Sabah evden çıktım, akşam eve geldim, kızımın odasında cansız bedenini buldum. Boynunda kesikler olduğunu lambayı açınca gördüm. Olayda kullanıldığını düşündüğüm bıçağın sapını alarak pencerenin önünde ışığa tuttum ne olduğunu anlamaya çalıştım.

*Dolayısıyla bıçağın kesici kısmında parmak izimin çıkması gayet normaldir. Ben kapıyı araladığımda içeriye tam girmeden bir elim vestiyere dayalı vaziyette evin içine doğru ‘Hande Hande’ diye seslendim. Vestiyerden elde edilen parmak izi de buna veya önceki tarihte bahse konu yere dokunmam sonucu elde edilmiş olabilir.

*Eşim olan diğer şüpheli Şehnaz ile 6 buçuk yıldır boşanma aşamasındayız. Kendisi boşanmak istemiyor. Eşimin benim aleyhimdeki hiçbir beyanını ve suçlamasını kabul etmiyorum. Kızımın öldürülmesi olayında olayın faili büyük ihtimal eşim Şehnaz çıkacaktır.

*Kızımın eşim Şehnaz ile araları iyi değildi. Hatta bir keresinde darp ettiğini gözümle gördüm. Hayatım mahvoldu, 20 yıldan beri şüpheli durumunda yaşıyorum.

Baba Nezih Çinkitaş suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

OLAYDAN 19 YIL SONRA TUTUKLANDILAR

Hakimlik, şüphelilerin üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin olduğunu, şüphelilerin kaçma şüphesinin bulunduğunu, delillerin tamamının henüz toplanmadığını, şüphelilerin tanıklar ve bilgi sahipleri üzerinde baskı kurma ihtimali bulunduğunu da gerekçe göstererek, her ikisinin de tutuklanmalarına kadar verdi.