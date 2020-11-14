Hastanede skandal görüntüler! Sağlık çalışanları canlarını barikat kurarak korudu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisinde görev yapan sağlık çalışanları, dün akşam hasta yakınları tarafından saldırıya uğradı.

Sağlıkçılar, kapıları tutarak ve tıbbi cihazlarla barikat yaparak kendilerini korumaya çalıştı.

“SAĞLIK EMEKÇİLERİNE YÖNELİK ŞİDDETİ KINIYORUZ”

Skandal görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisinde dün akşam hasta yakınları tarafından saldırıya uğrayan ve kapıları tutarak kendilerini korumaya çalışan sağlık emekçilerine yönelik şiddeti kınıyoruz. Sağlıkta şiddete karşı mücadelemiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

ANKARA’DA DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz eylül ayında da yine aynı görüntüler yaşanmıştı. Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralılardan birinin hayatını kaybettiği haberi üzerine hasta yakınları hastane acilindeki sağlık personeline saldırmıştı.

Sağlık çalışanlarının kendilerini bir bölüme kapatarak kapıyı tutmaya çalıştığı anlar kameraya yansırken, yapılan saldırı kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu.