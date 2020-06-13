İçişleri Bakanlığı 7 milyon liralık yolsuzluk iddiası ile ilgili soruşturma başlattı

İçişleri Bakanlığı, Aydın'ın İncirliova Belediyesi önceki başkanı MHP'li Gürşat Kale döneminde yapıldığı iddia edilen yolsuzluk ve usulsüzlükleri, İYİ Partili mevcut başkan Aytekin Kaya'nın ise işçi çıkarmasını soruşturmak üzere ilçeye müfettiş gönderdi.

Soruşturmanın, İncirliova Belediye Başkanı Kaya'nın, Kale döneminde jeotermal projesiyle ilgili yolsuzluk yapıldığını öne sürerek, Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunması üzerine açıldığı öğrenildi.

Mülkiye Müfettişinin yolsuzluk soruşturmasının yanı sıra, işten çıkarılan işçilerin Aytekin Kaya'ya yönelik suçlamalarını da araştıracak. Beledi binasında bir oda tahsis edilen Müfettiş Gök, işten çıkarılan belediye personelinin ifadelerini almayla başladı.

“NE VARSA ORTAYA ÇIKACAK”

Belediye Başkanı Aytekin Kaya, kendisinden önce görev yapan MHP'li Gürşat Kale zamanında ilçeyi jeotermal su ile ısıtmak, soğutmak için bir proje tasarlandığını belirterek şunları söyledi:

* Bu çalışmayı yapan firmaya ortada hiçbir şey yokken 7 milyon lira verilmiş. Proje ile ilgili biz savcılığa şikayette bulunmuştuk. Bunun üzerine belediyeye mülkiye müfettişi geldi, araştırma yapıyor.

* Ne varsa ortaya çıkacak. İnşallah İncirliova'mız açısından bir hak kazanırız. Bizim dönemimizde işten çıkarılan işçiler için de bir inceleme söz konusu.

* Biz de hesap vermeye hazırız. Allah’a çok şükür alnımız açık. Görev yaptığımız 15 aylık dönemin de hesabını veririz.

SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile iki çalışanı, 1 Haziran günü işten çıkardığı eski Ülkü Ocakları Başkanı Volkan Baytaş ile Yiğit Ertin saldırısına uğramıştı.

Çıkan arbedede Başkan Aytekin Kaya'nın ayağı incinmiş, belediye çalışanı Şerif Kutay'ın ise kaburgası kırılmıştı. Kaya, saldırının yolsuzlukları dillendirdiği için gerçekleştiğini öne sürmüştü.