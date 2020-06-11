İhale 9’uncu kez ertelendi, iş dünyası ayağa kalktı

Bugün 9'uncu kez ihaleye çıkan 154 kilometrelik Aydın – Denizli otoyolu projesi ihalesi 3 Temmuz'a ertelendi. AKP TBMM Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın ‘yapılacağı' sözünü verdiği ihalenin bir kez daha ertelenmesi Denizli'deki iş insanlarını isyan ettirdi.

Denizli Sanayiciler ve İşadamları Derneği Başkanı (DESİAD) Okan Konyalıoğlu, “Sanayi, ticaret, turizm ve daha pek çok sektör için müthiş bir hareket ve fayda getireceğini bildiğimiz otobanın yapımı için ‘amasız', ‘fakatsız' bir çaba beklediğimizi tüm siyasi çevreler ve karar vericilere belirtmek isteriz” dedi.

“AKIL ALIR BİR DURUM DEĞİL”

Daha önce 8 kez ertelenen ihalenin yine ötelenmesinin iş dünyasında hayal kırıklığına neden olduğunu söyleyen Konyalıoğlu, “Projenin hem Denizli hem de çevre iller için ne kadar faydalı olduğunu bilmeyen kalmadı. Ülkenin en işlek ticaret ve turizm akslarından biri olan bu hattın standart bir karayolu ile kullanılması akıl alır bir durum değil” ifadelerini kullandı.

PLATFORMA GÖNDERME

AKP milletvekilleri ile kentteki bürokratlara da seslenen ve Ankara üzerinde baskı kurulması gerektiğini belirten Konyalıoğlu, “Denizli'deki bütün sivil toplum kuruluşları baskı kurmaya çalıştı ama ilimizin çatı platformu olan Denizli Platformu sessiz kalmıştır. Bu durum manidardır. Israrımız her ne olursa olsun yapılsın diye algılanmamalı. Devleti zarara uğratacak ihale yöntemleri konusunda da seçici ve dikkatli olunmalı” diye konuştu.

DEGİAD VE GESİFED DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Kısa süre önce Denizli Genç İşadamları Derneği (DEGİAD) ve Güney Ege Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) da açıklamalarda bulunarak projenin önemini hatırlatmış, 11 Haziran'daki ihalenin ötelenmemesini istemişti.

GESİFED başkanı Aysun Nalbant Denizlililerin projeyi 50 yıldır beklediklerini belirterek; “İzmir ve Antalya limanlarına, havaalanlarına erişim, üç ilin birbiriyle ve dünyayla ticareti bakımından Aydın – Denizli otoyolunun bir an önce bitirilmesi gerekiyor. Ticaret bu iki şehir arasında 54 trafik ışığı bulunan bir yolda sürdürülemez” ifadelerini kullanmıştı.

ÖZKAN YAPILACAĞI SÖZÜNÜ VERMİŞTİ

Diğer yandan AKP TBMM Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan önceki hafta yaptığı toplantıda ihalenin 11 Haziran'da yapılacağını müjdelemiş, projenin ihale şartnamesi nedeniyle tamamlanmadığını ifade etmişti.

Özkan, “İhale şartnamesinde düzeltmeler yapıldı. Artık talep eden firmalar var. Daha önce teklif verilmiyordu artık teklif var” demişti.

NE YAPILACAK?

Yapımı planlanan Aydın-Denizli Otoyolu 140 kilometresi ana yol 14 kilometresi de bağlantı yollarından oluşuyor.

Otoyol bünyesinde 19 köprülü kavşak, 33 köprü, 19 viyadük ve 5 hizmet tesisi bulunması planlandı. Proje; Denizli-Burdur Otoyolu ve Burdur-Antalya Otoyolu'nun da tamamlanması ile birlikte toplam 580 kilometreyi kapsıyor.

Normal şartlarda İzmir-Antalya arasında devlet yolu ile olan 7 saatlik seyahati 440 kilometreye ve 3,5 saate düşürmeyi hedefliyor.

Yap İşlet Devret modeliyle ihale edilen proje 3 yılda tamamlanacak ve ihaleyi kazanan firma 17 yıl işletme hakkını elinde bulunduracak. İhale kapsamında araç geçiş garantisi de verilecek.