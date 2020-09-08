İranlı aktivist Denizli’de gözaltına alındı, arkadaşları İran’a göndermeyin çağrısında bulundu

İran’da İslam Devrimi’nin ardından zorunlu hale getirilen başörtüsü yasasını protesto için ilk eylemin başladığı, Tahran'daki İnkilap Caddesi'nden adını alan “İnkilap Caddesi Kızları” hareketinin savunucusu Meryem Şeriatmedari, 2018 yılında İran’da bir eylem yaptı.

Yasayı protesto etmek için bir duvarın üzerine çıkarak başörtüsünü açan Şeriatmedari, gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılandı, hapis cezasına çarptırıldı. Bu olayın ardından Türkiye'ye kaçan kadın aktivist, Denizli'ye geldi.

DENİZLİ'DE TÜRK POLİSİ YAKALADI

Denizli’de dün akşam saatlerinde polisin gözaltına aldığı Meryem Şeriatmedari, ülkesine iade işlemleri için Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

Gözaltına alınmasını instagram sayfasından canlı yayımlayan genç aktivist, ülkesine gönderilmemesi için Türk kamuoyundan ve arkadaşlarından yardım istedi.

İRANLI ARKADAŞLARINDAN ÇAĞRI

Şeriatmedari'nin zorunlu başörtüye karşı çıktığı için hakkında hapis cezası verildiğini söyleyen Peyman Aref, “İran’lı kadın aktivisttir. Zorunlu başörtüye karşı #İnkilapCaddesiKızları isimli hareketten İran'da kesinleşmiş hapis cezası olduğu için Türkiye'ye kaçtı. Denizli'de yakalandı. Meryem bütün insan hakları savunucuları ve gazetecilerden yardım istedi. Türk meslektaşlardan yardım isterim. Meryem İran'a iade edilmemeli” dedi.

Masih Alinejad’da paylaşımında Türk kamuoyuna şöyle seslendi: “Sayın Türk dostlarımız, Maryam Shariatmadari, Türkiye'ye sığınmış İran asıllı aktivist, İran'a iade edilme riski yaşıyor. Maryam İran'daki zorunlu başörtüsüne karşı sokakta türbanını çıkarmıştı. Lütfen İran'a iade edilmesine izin vermeyin. Lütfen yardım edin.”